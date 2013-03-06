سید عباس میرهاشمی، هنرمند عکاس و دبیرکل ششمین جشنواره بین‌المللی تجسمی فجر که دبیری جشنواره امسال را نیز برعهده داشت با توجه به تغییر دولت در سال آینده و احتمال اینکه وزیر ارشاد و گروه هنری جدید نخواهند با وی کار کنند به خبرنگار مهر گفت: من اصولا به جریانات سیاسی کاری ندارم. وظیفه من انجام یک کار فرهنگی است و باید با رفتار فرهنگی، فرهنگی کار کنیم.

وی افزود: ما در حوزه هنرهای تجسمی و جشنواره تجسمی فجر کارهای زیادی برای انجام دادن داریم تا این حوزه به ارزش و مقام واقعی خود برسد و در سطح سایر جشنواره‌های هنری فجر قرار بگیرد.

این عکاس هدف از برگزاری جشنواره تجسمی فجر را حرکت رو به جلوی هنرمندان تجسمی دانست و گفت: تفکر ما کار موثر در حوزه هنرهای تجسمی است و پیشرفت آن را مدنظر داریم و با این تفکر با هر کسی که واقعا دلسوز این حوزه باشد می‌توانیم کار کنیم.

میرهاشمی با ذکر این جمله که هیچ‌کس در این حوزه حق این را ندارد که دیگر افراد حوزه را نادیده بگیرد، بیان کرد:‌ تفکر باید یک تفکر فرهنگی باشد. قرار است برنامه‌های تجسمی به جلو برود نه اینکه افراد جلو بروند. جشنواره تجسمی فجر برای پیشبرد هنرهای تجسمی است نه برای بالا بردن افراد خاص در این حوزه.

وی اضافه کرد: اگر دوستان بعدی وزارت ارشاد و گروه هنری آنها کار را بهتر انجام می‌دهند و جشنواره را بهتر برگزار می‌کنند بی‌شک بدانید که دبیرکلی این جشنواره را دودستی به آنها تقدیم خواهم کرد.

میرهاشمی درباره برنامه‌های جشنواره ششم توضیح داد: قطعا زمان را ازدست نخواهیم داد. هرچه زمان بگذرد از ابعاد فرهنگی هنری کم خواهد شد لذا راهکارهایی برای جشنواره تجسمی ششم درنظر گرفته‌ایم و مطالباتی داریم که در حال بررسی آن هستیم.

دبیرکل جشنواره ششم تجسمی فجر با اعلام این خبر که دبیرخانه جشنواره دوره بعد، از اکنون راه‌اندازی شده است بیان کرد: ستادهای برگزاری این جشنواره از اکنون تشکیل شده و برنامه‌ها را پیگیری خواهد کرد تا جشنواره‌ای مطلوب داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش و در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره وعده خرید آثار تجسمی جشنواره امسال که توسط شاه‌آبادی داده شد، گفت: از یک جشنواره باید در حد یک جشنواره انتظار داشت و قرار نیست که جشنواره تجسمی فجر تمام مشکلات هنرهای تجسمی را حل کند.

وی افزود: برای چرخه اقتصاد هنر باید فکری کرد و احتیاج به برنامه‌ریزی کامل‌تر و دقیق‌تری دارد.

میرهاشمی پرداخت جشنواره تجسمی فجر به مقوله اقتصاد هنر را در حد توان جشنواره مثبت و خوب ارزیابی کرد و گفت: جشنواره در حد توان خودش به جریان اقتصاد هنر پرداخته است و در این راه به جای اجاره کردن اثر به سفارش اثر پرداختیم تا فضایی آرام آرام شکل گیرد و برای چرخه اقتصاد هنر نیز فکر خواهیم کرد.

این هنرمند عکاس دوران دفاع مقدس در پایان در مورد خرید آثار هنری در جشنواره پنجم تجسمی فجر گفت: قرار بر این شد که شورای قیمت‌گذاری آثار برگزیده (نفرات اول) در هر بخش را قیمت بگذارد و اگر هنرمندان با قیمت ما مشکل نداشته باشند و آن را قبول کنند خرید صورت می‌گیرد.