به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید در دیدار رفت که در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار شد با وجود بازی بهتر، به نتیجه تساوی یک بر یک دست پیدا کرد. این نتیجه برای منچستریونایتد نتیجه خوبی محسوب می‎شود چرا که در خانه حریف قدرتمندی چون رئال به یک تساوی با گل دست پیدا کرده است.

با این اوصاف نمی‌توان شانس این تیم را برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی چندان بالا دانست چرا که رئال مادرید در حالی گام به اولدترافورد می‌گذارد که هفته گذشته دو بار موفق شده رقیب دیرینه خود بارسلونا را شکست دهد. رئالی ها سرمست از شکست بارسا، برای پیروزی به اولدترافورد می آیند. البته من یونایتد هم در آستانه قهرمانی زودهنگام لیگ برتر است.

رقابت سرمربیان این دو تیم هم در نوع خود جالب توجه است. "سرآلکس فرگوسن" و "خوزه مورینیو" رفقای نزدیک برای یکدیگر محسوب می‌شوند اما فردا در جامه رقیب و چه بسا دشمن رو در روی هم قرار می‌گیرند.

"سرآلکس فرگوسن" در خصوص این دیدار اظهار داشت: شما درباره دو تا از بزرگ‌ترین باشگاه های جهان حرف می‌زنید. احساسات در این بازی خیلی بالا خواهد بود و من اطمینان دارم که این بازی خیلی خوب از آب درخواهد آمد. اگر بتوانیم بازی را بدون گل به پایان ببریم که خیلی خوب خواهد بود اما من مطمئنم که هر دو تیم گل می‎زنند که امیدوارم ما بیشتر گل بزنیم.

رکورد "خوزه مورینیو" مقابل فرگوسن عالی است. سرمربی رئال در 16 رویارویی گذشته فقط دو بار به فرگی باخته است. 6 پیروزی و 7 تساوی حاصل دیگر بازی‌ها بوده است.

از دیگر نکات جالب بازی فردا شب بازگشت "کریستیانو رونالدو" به اولدترافورد پس از گذشت 6 سال است. رونالدو در گفتگو با سان ابراز امیدواری کرده در این بازی گل بزند. وی گفت: نمی دانم اگر گل بزنم چطور شادی گل کنم چون خوشحالی‌ام بی اختیار خواهد بود. اما دوست دارم گل بزنم.