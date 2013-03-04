به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمين محمدهادي يوسفي‌غروي، عضو شوراي علمي دانشنامه فاطمي(س) در مورد این اثر گفت: دانشنامه فاطمی(س) به دو بخش شخصیت حضرت زهرا(س) با مداخل مربوطه و بخش دیگر به تناسب شخصیت ایشان به عنوان بانوی نمونه اسلام و سیده زنان اهل عالم، نظر اسلام را در خصوص بانوان و دختران و وضعیت اجتماعی زنان تقسیم می‌شود.

وی با بیان اینکه می‌توان گفت این دانشنامه، دانشنامه فرهنگ فاطمه زهرا(س) و دانشنامه‌ای برای بانوان در نظر، عمل و سیره آن حضرت است، افزود: آنهایی که از این دانشنامه در مقام استفاده و مراجعه بر می‌آیند بدانند که حداکثر توان و کوشش در جهت گزینش بهترین‌ها، صورت گرفته و با وقت و در کمال حوصله اين دانشنامه قدم به قدم پیش رفته است تا این محصول عظیم در شش جلد منتشر شود.

یوسفی غروی ادامه داد: برای آماده‌سازی این دانشنامه در ابتدا مداخلی توسط هیات‌های علمی پیشنهاد شد و پس از چندین بار تبادل آراء و نظرات، برای نگارش مقالات فراخوان خاص و ویژه داده شد و به این صورت افرادی که در این زمینه سابقه تالیفات فراوان داشتند و از فرهیختگان عرصه فرهنگ اسلامی و دینی بودند، انتخاب و دعوت به عمل آمد.

عضو شوراي علمي دانشنامه فاطمي(س) گفت: پس از دریافت مقاله از نويسندگان، ابتدا برای ارزیابی فرستاده شد و در مرحله بعد ارزیابی‌ها در جمع شورای علمی گروه و سپس درشورای علمی دانشنامه به اجماع گذاشته می شد و در صورت نياز مقاله برای مولف محترم ارسال می‌شد تا اصلاح و بازبینی شود.

يوسفي غروي در بخش ديگري از سخنان خود به ذكر خاطره‌اي از شكل‌گيري دانشنامه فاطمي(س) پرداخت و گفت: از حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر رشاد ریاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شنیده‌ام که گفته‌اند زمانی آیت الله جوادی آملی براي نگارش دانشنامه‌اي در مورد حضرت فاطمه زهراي(س) توسط پژوهشگاه رهنمودهايي داشتند كه سخن ایشان جرقه‌ای برای تالیف دانشنامه فاطمی(س) شده است و می توان گفت که آقای رشاد به بهترین وجه به این مساله اهتمام ورزیدند.

وي ادامه داد: البته مشخص است که اين کار گام نخست است و یک كار تجربه شده نیست که بتوان گام‌های تکاملی بعدی را با استفاده از تجربیات پیشین برداشت، به همین جهت تمام این تجارب را خود دانشنامه فاطمی(س) می‌بایست طی کند.

حجت الاسلام يوسفي‌غروي در پايان صحبت‌هاي خود گفت: سعي كرديم تا بهترین کار انجام بگیرد و به تعبیر آیه شریفه قرآن که می فرماید: «فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه»، انتخاب احسن در این زمینه شده است. در نتیجه این دانشنامه زحمت مستمر و متوالی قریب به هفت سال است که صورت گرفته است و طبق آن آیه شریفه مذکور، بهترین گزینه از هر مطلب و مدخلی در این کتاب جمع آوری شده است. این محصول الان حاضر و آماده بر سر سفره فاطمه زهرا(س) است و کسانی که به فرهنگ اسلام و زن در اسلام و بانوی نمونه اسلامی علاقه دارند می‌توانند از این مقالات استفاده شایانی ببرند.