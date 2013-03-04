به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نادی، کاپیتان تیم ملی والیبال در رقابت‌های اخیر و یکی از مهره‌های اصلی و تاثیرگذار این تیم در صعود به لیگ جهانی بود. با همه اینها این بازیکن به نخستین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال برای حضور در لیگ جهان نشد. چرایی این موضوع سوالی بود که نادی می‌خواست به قول خودش دلیل آن را از زبان خود ولاسکو بشنود. به همین منظور وی عصر یکشنبه نشستی با سرمربی تیم ملی والیبال داشت و در این زمینه با وی صحبت کرد.

علیرضا نادی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: می‌خواستم از زبان خود ولاسکو بشنوم که چرا به تیم ملی دعوت نشدم به خصوص اینکه هیچ مشکلی نداشتم. می‌خواستم شنبه با ولاسکو صحبت کنم اما موفق شدم روز یکشنبه به فدراسیون بروم و با ولاسکو نشست دو نفره خوبی را برگزار کردیم. در این نشست ولاسکو به من گفت که تو یکی از سه سرعتی زن اول تیم ملی هستی و حتما از وجودت برای مسابقات لیگ جهانی استفاده خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که "پس دلیل دعوت نکردن از شما به این مرحله از اردوی تیم ملی چه بوده است"؟، گفت: تیم ملی بازی‌های زیادی در پیش دارد و نیاز است که بازیکن سازی شود تا در مقاطع مختلف تیم ملی بتواند از آنها استفاده کند. این دلیل ولاسکو برای دعوت نکردن از من بود. به نظرم حرف ولاسکو درست است. ما باید برای جام ملت‌ها، بازی‌های آسیایی و دیگر رویدادهای مهمی که در پیش داریم، بازیکن داشته باشیم.

کاپیتان تیم ملی والیبال در مسابقات انتخابی لیگ جهانی ادامه داد: فکر می‌کنم تیم ملی هیچ زمان را مرا از دست نخواهد داد ضمن اینکه من همچنان دوست دارم در تیم ملی بازی کنم و به هیچ وجه انگیزه‌ام کم نشده است. من در مسابقات جام جهانی در رتبه بهترین مدافعان قرار گرفتم. این نشان دهنده انگیزه بالایم برای ادامه کار است اما از طرفی باید واقع بین بود و واقعیت‌ها را پذیرفت. حرف ولاسکو درست است. بالاخره روزی علیرضا نادی از تیم ملی می‌رود. باید برای جایگزینی بازیکن سازی شود.

"به نظر می‌رسد دلیل ولاسکو شما را قانع کرده است"؟، نادی در پاسخ به این پرسش تصریح کرد: باید واقع بین بود. شاید جامعه قانع نشود چون می‌دانم مردم دوست دارند من در تیم ملی باشم. بازی‌های چند سال اخیر باعث شده والیبال طرفداران زیادی پیدا کند. من هم تا زمانی که توانایی داشته باشم و مربیان تیم ملی بخواهند، با کمال میل برای این تیم بازی می‌کنم. ان شاالله ولاسکو هم بتواند بازیکن سازی کند که البته کار سختی است.

این بازیکن به پرسش دیگری مبنی بر اینکه "ولاسکو در حالی بازیکن سازی را دلیل دعوت نکردن از شما عنوان کرده که تیم ملی والیبال در اردوی آماده سازی برای لیگ جهانی به سر می‌برد. به نظر شما با توجه به در پیش بودن چنین رویداد مهمی، دعوت نشدن از بازیکنان تاثیر گذار به خاطر بازیکن سازی درست باشد"؟، پاسخ داد.

وی گفت: شاید از میان بازیکنان دعوت شده یکی دو نفرشان بتوانند در قالب تیم ملی بازی کنند. 90 درصد بازیکنان دعوت شده تا حالا برای تیم ملی بازی نکرده‌اند. کار اصلی تیم ملی والیبال برای حضور در لیگ جهانی از اردوی دوم آغاز می‌شود. در واقع آن لحظه مشخص می‌شود که ولاسکو از من دعوت خواهد کرد یا نه؟ ضمن اینکه ولاسکو در نشستی که با وی داشتم، تاکید کرد که از من در لیگ جهانی استفاده خواهد کرد.

نادی با بیان اینکه سو تفاهمات کوچکی وجود داشت که در نشست با ولاسکو برطرف شد، خاطرنشان کرد: طی این مدت اصلا دعوت نشدم به تیم ملی را بزرگ نکردم و در رسانه‌ها در مورد آن صحبتی نکردم چون نمی‌خواستم برای والیبال حاشیه درست کنم. والیبال رشته‌ای باکلاس است. تیم ملی نباید حاشیه داشته باشد. برای تیم ملی و موفقیت‌هایی که داشت زحمت‌های زیادی کشیده شد که گوشه‌ای از آنها را خود من متحمل شدم. نمی‌خواستم نتیجه زحماتمان لطمه بخورد.

وی تاکید کرد: زمانی که به اردوی تیم ملی دعوت نشدم، برخی رسانه ها به اشتباه یا از روی غرض ورزی مطالبی نوشتند. مثلا اینکه به خاطر بی اخلاقی دعوت نشده ام در حالیکه واقعیت چیز دیگری بود. اینها دشمن من نیستند. دشمن تیم ملی هستند.

"با همه اینها واکنش علیرضا نادی در صورتیکه به دور دوم تمرینات تیم ملی هم دعوت نشود، چه خواهد بود"؟، این ملی‌پوش والیبال در پاسخ به این پرسش گفت: واکنشی نخواهم داشت. گفتم والیبال ورزشی نیست که حاشیه داشته باشد. درست است برخی از افراد که حتی تعدادی از آنها داخل خود فدراسیون هستند، مخالف تیم ملی و موفقیت‌هایش هستند طوریکه از پیروزی‌های ما نارحت می‌شدند. اما من اهل حاشیه نیستم. اگر به تیم ملی دعوت شدم که می‌روم اگر هم نه، مشوق بازیکنان خواهم بود و لازم باشد کمک فکری و مشاوره می‌دهم.

کاپیتان تیم ملی والیبال افزود: تیم ملی بیشترین ضربه را از داخل فدراسیون می‌خورد. آدم‌هایی در فدراسیون هستند که ضربه می‌زنند و نمی‎خواهند موفقیت‌های تیم ملی را ببینند. من در این زمینه با رئیس فدراسیون هم صحبت داشته‌ام.

بازیکن تیم والیبال شهرداری ارومیه با تاکید بر اینکه با وجود پایان کار تیمش در لیگ برتر و دعوت نشدن به اردوی تیم ملی تمریناتش را ادامه می‌دهد، یادآور شد: از ناحیه مچ پا آسیب دیده هستم با این حال تمریناتم را منظم دنبال می‌کنم. حتی تمرینات با وزنه‌ام را جدی‌تر از تمریناتی که در باشگاه داشتم، انجام می‌دهم. به هر حال بازیکنان حرفه‌ای در تمام جهان باید در هر شرایطی تمرین داشته باشند.

علیرضا نادی در پایان با بیان اینکه در مسابقات جام جهانی ژاپن قرار بود بهترین مدافع شوم اما بعد از دیدار تیم‌های لهستان و روسیه که پنج گیمه شد، با چند صدم اختلاف پس از بازیکن لهستان در رده دوم قرار گرفتم، گفت: ولاسکو مربی حرفه‌ای است نه آماتور؛ فکر نمی‌کنم از من برای لیگ جهانی دعوت نکند.