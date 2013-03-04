سقوط قیمت ارز و سکه ادامه دارد/ دلار به مرز 3 هزار تومان رسید

خبرنگار مهر از مرکز ارزفروشان تهران ( میدان فردوسی تا چهارراه استانبول) گزارش داد: سقوط قیمت انواع سکه و ارز در بازار همچنان ادامه دارد و بازار با تعداد زیاد فروشندگان مواجه شده است.

در همین حال، قیمت دلار که تا چند روز قبل 3780 تا 3800 تومان بود، و دیروز یکشنبه تا 3470 تومان کاهش یافت، امروز دوشنبه به 3150 تومان رسیده است و احتمال کاهش بیشتر آن در بازار نیز وجود دارد. قیمت یورو به 4300 تومان، پوند به 5300 تومان و درهم امارات به 940 تومان کاهش یافته است.

همچنین در پی سقوط قیمت ارز در بازار، قیمت انواع سکه نیز با کاهش مواجه شده است. هم اکنون قیمت هر قطعه سکه تمام طرح قدیم یکشنبه 1 میلیون و 250 هزارتومان، هر قطعه سکه تمام طرح جدید 1 میلیون و 300 هزارتومان، نیم سکه 650 هزارتومان، ربع سکه 410 هزارتومان و سکه گرمی 290 هزار تومان است.

البته هر گرم طلای 18 عیار نیز امروز در بازار که چند روز قبل تا 150 هزار تومان افزایش یافته بود و دیروز یکشنبه تا حدود 133 هزار تومان کاهش یافت، امروز به حدود 126 هزار تومان رسیده است.

فعالان بازار ارز و سکه، ترزیق گسترده ارز به بازار و فضای مثبت مذاکرات ایران و گروه 1+5 در آلماتی را از عوامل اصلی کاهش قیمت سکه و ارز در روزهای اخیر می دانند.

جدول قیمت انواع سکه و ارز امروز دوشنبه به شرح ذیل است.

جدول قیمت انواع ارز و سکه