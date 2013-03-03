تداوم سقوط سکه و ارز در بازار/ دلار 3470 تومان شد

خبرنگار مهر از مرکز ارزفروشان تهران ( میدان فردوسی تا چهارراه استانبول) گزارش داد: سقوط قیمت انواع سکه و ارز در بازار همچنان ادامه دارد و بازار با تعداد زیاد فروشندگان مواجه شده است.

در همین حال، قیمت دلار که تا چند روز قبل 3780 تا 3800 تومان بود، امروز یکشنبه تا 3470 تومان کاهش یافته است و احتمال کاهش بیشتر آن در بازار نیز وجود دارد. قیمت یورو به 4650 تومان، پوند به 5620 تومان و درهم امارات به 975 تومان کاهش یافته است.

همچنین در پی سقوط قیمت ارز در بازار، قیمت انواع سکه نیز با کاهش مواجه شده است. هم اکنون قیمت هر قطعه سکه تمام طرح قدیم یکشنبه 1 میلیون و 330 هزارتومان، هر قطعه سکه تمام طرح جدید 1 میلیون و 360 هزارتومان، نیم سکه 680 هزارتومان، ربع سکه 438 هزارتومان و سکه گرمی 305 هزار تومان است.

البته هر گرم طلای 18 عیار نیز امروز در بازار تا حدود 133 هزار تومان کاهش یافته است.

فعالان بازار ارز و سکه، ترزیق گسترده ارز به بازار و فضای مثبت مذاکرات ایران و گروه 1+5 در آلماتی را از عوامل اصلی کاهش قیمت سکه و ارز در روزهای اخیر می دانند.

جدول قیمت انواع سکه و ارز در ساعت 145 و 15 دقیقه امروز یکشنبه به شرح ذیل است.

جدول قیمت انواع ارز و سکه