توصیه ملک زاده به معاونانش/ خانه باستان شناسان در استان فارس تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریف ملک زاده در مراسم رونمایی از مرحله نخست نقشه باستان شناسی که پیش از ظهر دوشنبه در ساختمان ارگ آزادی برگزار شد گفت: یکی از اولویت های اساسی سازمان میراث فرهنگی نگاه ویژه به باستان شناسان کشور است.

ملک زاده اظهار داشت: باید قدر باستان شناسان را دانست و به آثار باستان شناسان در حوزه پژوهش توجه ویژه کرد. یک باستان شناس نباید به دنبال انتشار کتب و تحقیقات خود در دفتر مدیران بچرخد. سازمان میراث فرهنگی حوزه تخصصی است که باید به دنبال تالیفات و انتشارات باستان شناسان باشد.

وی گفت: نقشه باستان شناسی کشور می تواند راهنما و هدایتگر باشد . در سازمان میراث فرهنگی باید سیاست گذار باشیم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی بیان کرد: خانه باستان شناسان ایران در روز دوم اسفند افتتاح شد . زمانی که این وعده را دادیم برخی با لبخند به استقبال این جمله رفتند و می گفتند وعده دهان پرکنی است اما امروز پس از افتتاح خانه باستان شناسان تاکید می کنم که این خانه باید محلی برای کارهای تحقیقاتی باشد و در تاریخ ایران اطلس باستان شناسی داشته باشیم. چطور می توان حوزه های تمدنی ایران را رصد کرد اما اطلس نداشته باشیم.

ملک زده افزود: دوستان دولتی و خصوصی درباره میراث جهانی ایران صحبت می کنند. همگی می دانیم که ایران چه داشته هایی دارد منتها باید تمدن ایران در یک مجموعه قابل عرضه تعریف شود. اگر چه این کار دیر انجام شد اما شروع خوبی است.

وی خطاب به معاون میراث فرهنگی گفت: باید درباره پایگاه رصد میراث فرهنگی زحمت کشید . پایگاههای جهانی و محوطه های تاریخی و بین المللی کشور باید در عرصه علمی بدرخشند.

ملک زاده گفت: ایجاد و راه اندازی دفتر ثابت در پایگاه های جهانی می تواند موجب معرفی مباهات ایران شود. برنامه ریزی کنیم که در باستان شناسی مدیریت اجرا ، علم و نوآوری ایجاد شود. همچنین مدیریت علمی در پژوهش های جهانی مستلزم استفاده از ظرفیت محققان باستان شناسی کشور است.وی گفت: نباید ما و باستان شناسان درگیر بروکراسی های اداری شویم . چیزی که می تواند ما را به حوزه انجام کارها نزدیک کند کارهای تحقیقاتی است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی افزود: گفت: قبول ندارم که برخی می گویند ما در حوزه های مالی و اداری مشکل داریم چون مشکل اساسی ما عدم برنامه ریزی است.

وی خطاب به رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی نیز اظهار داشت: از ظرفیت علمی هر یک از باستان شناسان نهایت استفاده را کنید. من دست همه باستان شناسان را می بوسم و به عنوان رئیس سازمان توصیه می کنم از ظرفیت علمی باستان شناسان استفاده شود و داشته ها و برداشت هایشان را در سطح بین المللی انتشار دهیم. باستان شناسان نباید به خاطر یک مسئله کوچک سردرگم باشند. من معتقدم اگر می خواهیم تاریخ این ملت رونمایی شود باید نگاه عالمانه و خاضعانه ای به باستان شناسان کشور داشته باشیم. این موضوعی است که باید پژوهشگاه میراث فرهنگی به آن توجه ویژه ای کند.

ملک زاده گفت: باید در تمام استان هایی که بیشترین ابنیه تاریخی را دارا هستند خانه باستان شناسان افتتاح شود به همین دلیل از معاون میراث فرهنگی می خواهم در استان فارس مکانی را به عنوان خانه باستان شناسان انتخاب کند تا این مکان محلی برای تحقق دادن به حوزه تاریخ و تمدن شود. ما همگی خادمان و نوکران باستان شناسان هستیم. رئیس و مدیر در این سازمان نداریم.

اگر در حوزه میراث فرهنگی جلسه هم دارید باید مرتبط با باستان شناسان باشد و این وظیفه ماست که حتی نامه های باستان شناسان را جابه جا کنیم و برای تحقق بخشیدن به خواسته های آنها تلاش کنیم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی تصریح کرد: ما به دنبال دادن شعار و کلاسیک عمل کردن در سازمان میراث فرهنگی نیستیم.