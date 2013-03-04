دانشجویان و اساتید روی هر فصل کتاب رهبری متمرکز شوند

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله محمد علی تسخیری صبح امروز دوشنبه در مراسم رونمایی از کتاب درس های پیامبر اعظم (ص) که گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد شخصیت و بعثت نبی مکرم اسلام است و در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: خوب است که دانشجویان و حتی اساتید دانشگاه برروی فصل، فصل این کتاب کار کنند.

وی بابیان اینکه هر فصل این کتاب خود یک کتاب است، افزود: این کتاب نگاه جامع و کلی به ابعاد مختلف زندگی پیامبر (ص) دارد و کار کردن روی این مباحث که رهبر معظم انقلاب به آن ها اشاره کرده است ضروری است.

مشاور مقام معظم رهبری در تقریب مذاهب افزود: کسی که این کتاب را مطالعه کند به چند نکته دست می یابد یکی اینکه حضرت آقا نگاه جامعی به پدیده مکرر زندگی پیامبر (ص) داشته اند و به موضع گیری های جزیی توجه نداشته، بلکه به پدید ه های مکرر اشاره کرده اند.

وی ادامه داد: هر پدیده به عنوان عبرتی برای نسل های کنونی است که می توان از آن درس گرفت و همچنین می توان این پدیده ها را با وضعیت امروز جامعه تطبیق داد.

آیت الله تسخیری به توام بودن عاطفه و ایمان در زندگی پیامبر (ص) اشاره کرد و گفت: حضرت آقا هم در این کتاب به این مساله توجه ویژه داشتند و باید برای تحقق اهداف روی این مساله یعنی توام بودن ایمان و عاطفه کار بیشتری صورت گیرد.

وی درپایان افزود: باید محبت پیامبر (ص) را جزء شخصیت خودمان قرار داده و با عمیق‌تر کردن محبت رسول اکرم در خودمان در برابر توطئه دشمنان ایستادگی کنیم.