رهبری اندیشمندی بی نظیر در تاریخ به شمار می آیند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا پناهیان صبح امروز در مراسم رونمایی از کتاب درس‌های پیامبر اعظم تحت عنوان نام احمد نام جمله انبیاست، نوشته مقام معظم رهبری در مورد پیامبر اکرم (ص) که در دانشگاه تهران برگزار شد با نقل روایتی از امیرالمومنین حضرت علی (ع) به نگاه تاریخی و تاریخ گرایی مقام معظم رهبری پرداخت.

وی ادامه داد: حضرت علی (ع) عنوان می کند من همراه پیشینیان زندگی نکردم، ولی زندگی آنها را مطالعه کردم، اینجاست که نقش تحلیل گر تاریخ در کلام حضرت علی (ع) نشان داده می شود . حضرت علی (ع) اندیشه خود را به نگاه تاریخی مستند کرده و بعد نتیجه می گیرد، نگاه مقام معظم رهبری نیز به همین صورت است و این جامعیت نگاه مقام معظم رهبری را نشان می دهد.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: با نام مقام معظم رهبری قبل از انقلاب آشنا شدم، یکی از معلم هایم وی را معرفی کرد و گفت اگر علاقمند هستید که شخصیتی در تاریخ محل مراجعه شما باشد، به سید علی خامنه ای مراجعه کنید که نگاه تاریخی عمیقی داشته و از علمای اهل مشهد است.

وی تاکید کرد: شهید مرتضی مطهری در بخش تاریخ آنقدر کارنکرده اند که مقام معظم رهبری در این بخش کار کرده اند.

حجت الاسلام پناهیان افزود: حول محور مقام معظم رهبری بودن ما به این دلیل نیست که ایشان مقام معظم رهبری هستند ایشان اگر رهبر معظم انقلاب هم نبودند اندیشمند بی‌نظیری به ویژه در تاریخ هستند.

وی ادامه داد: کسی که بخواهد در مسایل سیاسی اجتماعی ورود پیدا کند، بدون درک تاریخی دقیق موفق نخواهد شد این درحالی است که مقام معظم رهبری به عنوان رکن اصلی که در جهان اسلام نقش آفرینی می کند در مقام رهبری به خوبی از اندیشه نورانی اهل بیت بهره برداری کرده است.