محسن رضایی کاندیداتوری خود برای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد/ اقتصاد و مقابله با گرانی اولویت اصلی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی ظهر امروز در سخنرانی خود در جمع مردم دیواندره و در مسجد جامع این شهر عنوان کرد: امروز و در جمع مردم شهرستان دیواندره به این نتیجه رسیدم که خبر حضور خود را به عنوان کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال 92 به صورت رسمی اعلام کنم.

وی با اشاره به دلیل اصلی خود برای انتخاب شهرستان دیواندره به عنوان محل اعلام خبر کاندیداتوری یادآور شد: در حالی که همواره دوستان و اطرافیان به من اعلام می کردند که در تهران این خبر را اعلام کرده که با توجه به فضای رسانه ای مورد اقبال بیشتری قرار می گیرد ولی من به این نتیجه رسیدم که خبر حضور خود را در این شهر اعلام کنم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: دیشب امام جماعت مسجد صلاح الدین ایوبی سنندج یک جلد قرآن مجید را به من هدیه داد و زمانی که امروز در مسیر حضور در شهرستان دیواندره بودم نیز زمانی که قرآن را باز کردم از لحاظ اطمینان قلبی به این نتیجه رسیدم که خبر اعلام حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را در جمع شما مردم شهرستان دیواندره اعلام کنم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بعد از بحث های مختلف به این نتیجه رسیدم که به صورت قطعی در انتخابات شرکت کنم، گفت: بدون شک حضور در انتخابات ریاست جمهوری نه برای گرفتن پست و مقام بلکه با هدف ساختن ایرانی قدرتمندتر و کمک به توسعه کشوری بوده است.

رضایی توجه به مسائل اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم را از اولویت های اصلی خود عنوان کرد و گفت: تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی و همچنین استفاده از توان و ظرفیت جوانان کشور از جمله برنامه های اصلی است که بدون شک با مشارکت همین مردم که در هر شرایطی از نظام اسلامی دفاع کرده اند، میسر می شود.

محسن رضایی در سفری دو روزه به استان کردستان علاوه بر دیدار با اقشار مختلف مردم در سنندج، با خانواده شهید ماموستا شیخ الاسلام دیدار کرد و امروز نیز در جمع مردم دیواندره به سخنرانی پرداخت.