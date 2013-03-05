علت نشست زمین در خیابان ولیعصر / خانواده متوفی اجازه انتقال جسد را ندادند

علی‌محمد قلی‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : نشست زمین در خیابان ولیعصر به دلیل ترکیدن لوله آب رخ داده بود و هیچ ارتباطی با فعالیت های عمرانی مترو نداشته است.

بر اساس این گزارش ، در حادثه فروکش کردن زمین در خیابان ولیعصر پائین از مهدیه تهران یک عابر جان خود را از دست داد و گودالی عمیق در محل ایجاد شد.

در همبن رابطه خال، معاون فرهنگي - اجتماعي و مدير روابط عمومي بهشت زهرا(س) از اعزام یک دستگاه برای انتقال جسد قربانی این حادثه خبر داد و به مهر گفت: پس از اطلاع از این حادثه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد تا جسد کارگر کشته شده را به بهشت زهرا(س) منتقل کند اما خانواده متوفی جسد را به داخل خانه منتقل کرده و اجازه انتقال آن را به بهشت زهرا (س) ندادند.

این حادثه ساعت 21 و 35 دقیقه دوشنبه در خط اتوبوس های تندرو رخ داد و گودالی عمیق ایجاد شد که به دلیل ترکیدگی لوله آب ، در زمانی کوتاه پر از آب شد.