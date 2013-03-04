فروکش کردن زمین در خیابان ولیعصر / مرگ یک کارگر در گودال پر از آب

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 21 و 35 دقیقه امروز بخشی از خیابان ولیعصر ، حوالی تقاطع مولوی به طورناگهانی فروکش کرد. در حال حاضر نیروهای آتش نشانی ، اورژانس و شهرداری در محل حادثه حضور دارند.

به گفته شاهدان در زمان حادثه سه نفر از اهالی در محل حضور داشتند که از سرنوشت آنها خبری نیست و تا کنون جسد یکی از آنها که کارگر مردی است از داخل گودال خارج شده است.

جلال ملکی ، سخنگوی سازمان آتش نشانی در این باره به خبرنگار مهر گفت : فروکش زمین در مسیر اتوبوس های تندرو رخ داده و مشکلی را برای خودروهای عبوری به وجود نیاورده است. در محل فروکش زمین آب جمع شده است. هنوز مشخص نیست فروکش زمین به دلیل ترکیدگی لوله آب بوده یا بر اثر فروکش زمین لوله آب دچار شکستگی شده است.

وی افزود: تا کنون برای امدادرسانی به افراد احتمالی که داخل گودال سقوط کرده باشند از آتش نشانی درخواست کمک نشده است.