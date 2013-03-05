به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم "آقای بنفش" کاری از گروه پالت توسط نشر ماه‌ریز وارد بازار محصولات فرهنگی شد.

در این آلبوم قطعاتی همچون "یادگار دوست" (شعر : مولانا)، "والس شماره 1" (شعر: امید نعمتی)، "باز باران"(شعر: امید نعمتی، کاوه صالحی، محلی کردی)، "مثلث" (بر اساس ملودی سیزواری)، "مقدمه خسرو و شیرین" (شعر: سیاوش کسرایی)، "خسرو و شیرین" (شعر: پژمان بختیاری، بر اساس تصنیف قدیمی مرتضی نی داوود)، " از سرزمین‌های شرقی" (شعر: امید نعمتی، سعدی)، "آقای بنفش"، "نگاه کن" (فروغ فرخزاد)، "درس علوم" (شعر: خیام) و "هزار تا قصه" (شعر هوشنگ ابتهاج و مرضیه برومند) منتشر شده است.

اولین آلبوم گروه پالت چند روز پیش با حضور علاقه‌مندان موسیقی و چهره‌هایی چون حبیب رضایی، مرضیه برومند، هنگامه مفید، هوشنگ قوانلو، سروش صحت و همچنین برخی از چهره‌های جوان موسیقی تلفیقی نظیر مانی مزکی و بهزاد عمرانی برگزار شد.

رونمایی آلبوم "آقای بنفش" با اجرای دو قطعه از این آلبوم همراه بود که یکی از آن‌ها با نام "هزارتا قصه" یادآور مجموعه تلویزیونی"خونه مادربزرگه" ساخته مرضیه برومند بود. پالتی‌ها در این روز آلبوم "آقای بنفش" را نیز به مرضیه برومند و هنگامه مفید اهدا کردند.

خواننده 10 قطعه از این آلبوم امید نعمتی است و قطعه "مثلث" از آلبوم "آقای بنفش" را مهدی ساکی اجرا کرده است. همچنین در این آلبوم داریوش آذر (کنترباس و همخوان)، روزبه اسفندارمز (کلارینت)، کاوه صالحی (گیتار و خواننده)، مهیار طهماسبی(ویلن سل) و حسام الدین محمدیان پور (سازهای کوبه ای، آکاردئون و بنسوری) همکاری داشته اند.