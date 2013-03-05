هتک حرمت مرقد عمار یاسر در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع آگاه سوری، گروههای مسلح ادعا کرده بودند که توانسته اند کنترل بخش بزرگی از استان الرقه و حومه آن را در دست گیرند.

این گروهها پیش از این تهدید کرده بودند که به مرقد "عمار بن یاسر" از صحابه بزرگ پیامبر(ص) و یاران باوفای حضرت علی(ع) یورش خواهند برد.

بنابراین گزارش، گروههای مسلح افراطی تهدیدهای خود را امروز عملی کرده و به این مرقد شریف یورش بردند. البته تاکنون گزارشی از تخریب این مرقد از سوی تروریستها منتشر نشده است.

گروههای مسلح در سوریه که اکثرا سلفیهای تکفیری هستند پیش از این به اماکن مقدس دینی در نقاط مختلف حمله برده و دست به تخریب و آتش سوزی در آن می زدند.

خاطر نشان می شود عمار یاسر هم زندگی و حیاتش در خدمت اسلام بود و هم مرگ و شهادتش نقطه‌ای روشنگر برای معرفی خط صحیح اسلام. او از معدود صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود كه از آغاز دعوت اسلام تا پایان عمر پر برکت خود حتی در حساس ‌ترین و شبهه‌ ناک‌ ترین اوضاع، ایمان خود را محکم و استوار نگه داشت.



اهانت سلفی های تکفیری به مرقد عمار یاسر در حالی است که آنها مدعی پیروی از پیامبر اسلام(ص) هستند، در حالی که به یکی از نزدیک ترین صحابه پیامبر عظیم الشان اسلام اهانت می کنند.





