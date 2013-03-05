دیدار سفیر ایران با رئیس مجلس سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار سفیر کشورمان با تاکید بر استمرار مواضع و مساعدتهای جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم سوریه و تأمین نیازهای ضروری آنان، اهتمام دولت و مجلس سوریه جهت اجرای ابتکار عمل سیاسی رئیس جمهوری این کشور را گامی مهم در راستای وحدت ملی سوریه توصیف کرد.



رئیس مجلس سوریه نیز با قدردانی از تلاشها و مواضع حمایت آمیز کشورمان در قبال سوریه و ارسال مساعدتهای انسانی کشورمان به منظور تأمین نیازهای مردم این کشور ، فعالیتهای مجلس سوریه جهت آغاز گفتگوهای سیاسی را تشریح کرد.



وی با تاکید بر انسجام روز افزون مردم و ارتش سوریه در مقابله با گروههای تروریستی ، پیروزیهای اخیر را ناشی از این امر برشمرد و استمرار آن را زمینه ساز برقراری آرامش جهت آغاز گفتگوهای سیاسی دانست.



در این دیدار بر گسترش همکاریهای پارلمانی دو کشور در زمینه های دوجانبه ، منطقه ای و بین المللی تاکید شد.

