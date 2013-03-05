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۱۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۳۷

دیدار سفیر ایران با رئیس مجلس سوریه

دیدار سفیر ایران با رئیس مجلس سوریه

در دیدار محمد رضا رئوف شیبانی سفیر کشورمان در سوریه با رئیس مجلس نمایندگان سوریه آخرین تحولات این کشور و روابط پارلمانی دوجانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار سفیر کشورمان با تاکید بر استمرار مواضع و مساعدتهای جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم سوریه و تأمین نیازهای ضروری آنان، اهتمام دولت و مجلس سوریه جهت اجرای ابتکار عمل سیاسی رئیس جمهوری این کشور را گامی مهم در راستای وحدت ملی سوریه توصیف کرد.

رئیس مجلس سوریه نیز با قدردانی از تلاشها و مواضع حمایت آمیز کشورمان در قبال سوریه و ارسال مساعدتهای انسانی کشورمان به منظور تأمین نیازهای مردم این کشور ، فعالیتهای مجلس سوریه جهت آغاز گفتگوهای سیاسی را تشریح کرد.

وی با تاکید بر انسجام روز افزون مردم و ارتش سوریه در مقابله با گروههای تروریستی ، پیروزیهای اخیر را ناشی از این امر برشمرد و استمرار آن را زمینه ساز برقراری آرامش جهت آغاز گفتگوهای سیاسی دانست.

در این دیدار بر گسترش همکاریهای پارلمانی دو کشور در زمینه های دوجانبه ، منطقه ای و بین المللی تاکید شد.
 

کد مطلب 2011826

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