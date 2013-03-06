نمایشنامه بلند را به نمایشنامه کوتاه نمی توان تبدیل کرد

فرشاد منظوفی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این تصوراشتباه گاه میان برخی از اهالی تئاتر دیده می شود که بیشتر به دلیل کم بودن شناخت، مطالعه و تجربه در این زمینه است.

وی با تاکید بر اینکه بنیان نمایش کوتاه، خلاقیت است تصریح کرد: نمایش کوتاه، نمایشی با ساختار مستقل است و بنیان آن بر خلاقیت و اندیشه است که سعی دارد در کوتاهترین زمان ممکن حجم وسیعی از معانی را که در ساحت اندیشه و تفکر منتقل کند.

وی با اشاره به اینکه نمایش کوتاه دارای ساختار و هویت مستقل است، گفت: این نمایش قابلیت بسط و یا کم شدن را ندارد و تمام عناصر صحنه در راستای

بیان پیام نمایش هستند.

این کارگردان کشور ادامه داد: متن نمایش کوتاه الزاما یک نمایش خوش ساخت با شروع، پایان و وسط نیست بلکه یک برش از یک رویداد است.

وی موقعیت را امری مهم در این نمایش دانست و تصریح کرد: موقعیت و طراحی آن در این نمایش حرف اول را می زند یعنی این نمایش با قرار دادن شخصیت در

یک موقعیت چالشی و خاص و واکنش های او پیش می رود.

وی معتقد است: اگر بتوان متن مستقل و بلندی را کوتاه کرد و باز از لحاظ معنایی کامل باشد پس ساختار آن متن بلند از ابتدا اشکال داشته است زیرا در یک متن نمنایشی نباید هیچ شخصیتف صحنه یا حرفی بدون دلیل و منطق بیاید.

منظوفی نیا گفت: نمایش های بلندی که کوتاه می شوند در ساخت ابتر می مانند و روابط بین شخصیت ها و معرفی آن ها شکل نمی گیرد زیرا اگر قرار بود صحنه یا شخصیتی نباشد از ابتدا نویسنده اصلی آن را نمی آورد.

فرشاد منظوفی نیا به زودی نمایش" شب بخیر کوچولو" با بازی لعیا زنگنه و امید زندگانی را به روی صحنه خواهد آورد. این نمایش در سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر اجرا شد.