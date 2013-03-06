235 هکتار از شهر زنجان سکونت گاه غیر رسمی است

به گزارش خبرنگار مهر، حافظ باباپورشامگاه سه شنبه در حاشیه جلسه بافت فرسوده استان زنجان در جمع خبرنگاران افزود: در مجموع 511 هکتار از شهر زنجان، 83 هکتار در ابهر، 26 هکتار از شهر قیدار و 71 هکتار از شهر خرمدره جزو بافت فرسوده است.



وی در رابطه با وضعیت طرح های بافت های فرسوده در شهرهای استان زنجان افزود: طرح های لازم برای بازسازی بافت فرسوده شهر زنجان مصوب شده، مطالعات بافت فرسوده ابهر به اتمام رسیده و شهرداری نیز آن را تایید کرده است و همچنین برای شهر هیدج نیز در خواست تهیه طرح به شرکت عمران و بهسازی ارسال شده است.



مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه 235 هکتار از شهر زنجان جزو سکونت گاه های غیر رسمی است ادامه داد: این سکونت گاه ها در 6 نقطه شهر قرار دارد و مطالعات ساماندهی آنها نیز انجام شده است.



باباپور با یادآوری اینکه طرح جامع سکونت گاه های غیر رسمی قیدار نیز تهیه شده است تاکید کرد: در رابطه با بدنه سازی محور داود قلی دلجویی هماهنگی های لازم با سرمایه گذار صورت گرفته و در صورت ابطال مصوبه زیر گذر طرح زینبیه شرقی عملیات اجرایی این محور آغاز می شود.



وی با یادآوری اینکه املاک بدنه محور داود قلی دلجویی به فروش نرسیده است، گفت: پروژه های توانمند سازی سکونت گاه های غیر رسمی تعیین گردیده ولی هنوز اعتباری تامین نشده است.