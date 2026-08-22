بررسی سه حادثه در قشم؛ تحقیقات پلیس در حال انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدعلی نصرتی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع یک مورد فوت مشکوک، مأموران انتظامی و عوامل تخصصی در محل حاضر شدند و در بررسی‌های اولیه مشخص شد مردی ۳۳ ساله به دلیل مشکلات خانوادگی اقدام به خودکشی کرده است که بررسی دقیق ابعاد این حادثه در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در حادثه‌ای دیگر، یک نوجوان ۱۴ ساله نیز در پی مشکلات و مسائل خانوادگی اقدام به خودکشی کرده که بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران انتظامی و تیم‌های تخصصی قرار گرفته و اقدامات لازم برای بررسی ابعاد آن انجام شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان قشم ادامه داد: همچنین در حادثه‌ای دیگر، جسد مردی ۲۴ ساله در یکی از معابر شهرستان کشف شد که پس از اعلام موضوع، مأموران انتظامی در محل حاضر شده و بررسی‌های فنی و تخصصی برای مشخص شدن علت و نحوه فوت وی را آغاز کردند.

سرهنگ نصرتی با اشاره به اینکه تحقیقات در خصوص هر سه حادثه با جدیت در حال انجام است، تصریح کرد: در جریان بررسی‌های اولیه، سرنخ‌هایی به دست آمده و مأموران و کارشناسان مربوطه در حال تکمیل تحقیقات و بررسی دقیق موضوعات هستند.

وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل تحقیقات، جمع‌بندی مستندات و مشخص شدن نتایج نهایی، اطلاعات لازم از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قشم با توصیه به شهروندان برای پرهیز از توجه به شایعات و اخبار تأییدنشده، گفت: انتشار مطالب غیرمستند و گمانه‌زنی درباره حوادث می‌تواند موجب نگرانی و تشویش اذهان عمومی شود و از مردم درخواست می‌کنیم اخبار را از منابع رسمی و معتبر دنبال کنند.

سرهنگ نصرتی با تأکید بر اهمیت توجه خانواده‌ها به مسائل و مشکلات اعضای خانواده اظهار داشت: گفت‌وگو، همدلی، حمایت عاطفی و توجه به شرایط روحی افراد، در کنار بهره‌گیری به‌موقع از مشاوره و خدمات تخصصی، می‌تواند در پیشگیری از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و حوادث ناگوار مؤثر باشد.

وی در پایان از خانواده‌ها خواست در شرایطی که یکی از اعضای خانواده با مشکلات خانوادگی یا فشارهای روحی مواجه است، ضمن حفظ آرامش، با گفت‌وگو و همدلی بیشتر در کنار وی باشند و نشانه‌های تغییرات رفتاری و روحی را جدی بگیرند و در صورت نیاز از ظرفیت مشاوران و متخصصان برای دریافت کمک استفاده کنند؛ چرا که حمایت به‌موقع خانواده و ایجاد فضای امن برای بیان مشکلات می‌تواند در پیشگیری از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد.