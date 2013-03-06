به گزارش خبرگزاری مهر، دومین روز سیزدهمین اجلاس خبرگان رهبری در دوره چهارم با تلاوت آیاتی از قرآن كریم كار خود را آغاز كرد. در این اجلاس نخست نطق های پیش از دستور چند تن از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در دستور كار قرار گرفت كه هر یك بر اساس آیین نامه به مدت 15 دقیقه پیرامون اهم مسائل جاری كشور به ایراد سخن پرداختند. همچنین اسامی افراد منتخب برای عضویت در كمیسیون تحقیق ، كمیسیون اصل 107 و 109 و كمیسیون آئین نامه كه انتخابات آن در جلسه روز گذشته برگزار شده بود، توسط هیئت رئیسه قرائت شد.

آیت الله محسن مجتهد شبستری اولین سخنران پیش از دستور جلسه سوم اجلاسیه سیزدهم بود. وی ابتدا از موقع شناسی و بصیرت ملت وفادار ایران اسلامی در تمام عرصه ها بویژه حماسه 22 بهمن قدردانی كرد و گفت: حضور به موقع ملت قهرمان كه همراه با شور و هیجان در صحنه های گوناگون همچون 22 بهمن بود، هم پیامی برای دشمنان خارجی انقلاب اسلامی ایران داشت كه نمی توانند بین مردم و نظام اسلامی و رهبری نظام فاصله بیندازند و هم پیامی به مسئولان نظام داشت كه اتحاد بین خود را حفظ كنند تا هر روز شاهد پیشرفت ایران اسلامی باشیم.

مجلس و دولت بیشتر به فکر معیشت مردم و مهار گرانی باشند

نماینده مردم استان آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان از مجلس شورای اسلامی و دولت خواست بیش از پیش به فكر معیشت مردم و مهارگرانی و گران فروشی باشند و افزود: مسؤلان در این راستا، توجه جدی مبذول دارند و به مردم همیشه در صحنه، خدمت رسانی بیشتری نمایند.

وی بروز برخی ناهنجاری های فرهنگی در سطح كشور را مورد مذمت قرار داد و تاکید کرد که دست اندركاران فرهنگی نظام باید هرچه زودتر نسبت به اصلاح نابسامانی های فرهنگی در کشور اقدام کنند.

آیت الله شبستری پیرامون مسائل جاری و روند پیشرفت در بازسازی مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی گزارشی ارائه داد و در پایان از تمام كسانی كه در بازسازی مناطق زلزله زده، به ویژه مساجد تخریب شده، كمك كرده و لوازم تعمیر و بازسازی این مناطق را مهیا كردند قدردانی كرد. وی از نمایندگان مجلس که بازسازی چند باب از مساجد این منطقه را عهده دار شدند، قدردانی ویژه کرد.

لزوم پرهیز از طرح شعارهای تفرقه برانگیز

آیت الله غلامعلی نعیم آبادی دومین سخنران سومین جلسه این اجلاسیه بود. وی در سخنان خود مطالبی را پیرامون انتخابات آینده ریاست جمهوری كه در سال آتی برگزار خواهد شد، بیان كرد و برای تنویر افكار عمومی برخی نكاتی پیرامون حضور جریان های حاضر در عرصه انتخابات و پرهیز از طرح شعارهای تفرقه برانگیز عنوان كرد.

نماینده مردم استان هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری افزود: در تمام دوران گذشته پس از انقلاب اسلامی و برگزاری بیش از 30 انتخابات می توان شاهد جضور جدی مردم در صحنه بوده ایم. لذا بیان برخی نكات كه بوی فتنه و توطئه بدهد، محكوم است.

وی بر آگاهی دادن به مردم از سوی نخبگان جامعه را ضروری دانست و بیان کرد: خط سیر حركت نظام اسلامی در مسیر ولایت فقیه است و لذا در این مسیر باید با اعتقاد عملی پیرو ولایت فقیه و شخص مقام معظم رهبری بود.

آیت الله نعیم آبادی همچنین، برخی تندروی ها از سوی برخی جریانات سیاسی را به شدت محكوم كرد و افزود: نباید گذاشت عده ای با این گونه روش های غلط ، نظام اسلامی را زیر سؤال ببرند.

وی در ادامه بر كارآمدی نظام تأكید كرد و گفت: به رغم وجود برخی مشكلات و مسائلی كه در جامعه رخ می دهد، پیشرفت های خوبی را در عرصه های گوناگون، شاهد هستیم و باید خداوند متعال را بر این نعمت الهی شاكر باشیم.

آیت الله محسن حیدری آل كثیر، نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری نیز در جلسه سوم به ایراد نطق پرداخت.

وی ابتدا رحلت علمایی را كه در ماه های اخیر به رحمت ایزدی پیوسته اند، تسلیت گفت و در همین راستا ارتحال آیت الله ملك حسینی، نماینده مردم شریف كهگیلویه و بویر احمد را به مردم این استان و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، تسلیت گفت و یاد و خاطره وی را گرامی داشت.

نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه، با اشاره به مسأله انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، از تمام صاحب نظران و خبرگان ملت خواست تا با آگاهی بخشی، حفظ و ترویج فرهنگ وحدت و اتحاد، بستر مناسبی را برگزاری این انتخابات و حضور آگاهانه و حداكثری را برای همگان فراهم آورند و در مقابل فتنه های احتمالی آینده كه ممكن است از سوی نظام سلطه و اپوزیسیون و تجدید نظر طلبان داخلی طراحی شود، قیام نمایند.

کاندیداها و جریانات سیاسی به وحدت ملت خدشه وارد نکنند

حیدری آل كثیر همچنین از كاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و جریان های سیاسی خواست، كاری نكنند تا بر وحدت و انسجام ملت خدشه وارد شود و بر پرهیز از اسراف و ریخت و پاش های زاید در دوران تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری تأكید کرد.

وی در پایان، طرح انتخابات پارلمانی كه از سوی یكی از مراجع تقلید و همچنین در سفر مقام معظم رهبری به كرمانشاه مورد بحث قرار گرفت را موضوعی قابل پیگیری و طرح در مجامع علمی دانست.

قدردانی از گروه مذاکره کننده هسته ای

آیت الله عباسعلی سلیمانی چهارمین و آخرین سخنران پیش از دستور این نشست بود كه در ابتدا از حضور چشمگیر مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی در راهپیمایی 22 بهمن قدردانی كرد. وی همچنین از گروه مذاكره كننده با گروه 5+1 برای برگزاری نشست های متعهد برای حل و فصل مسأله هسته ای جمهوری اسلامی، به خاطر منطقی بودن و مقتدرانه و مبتكرانه بودن، تقدیر و تشكر کرد.

این نماینده مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه زاهدان در بخش دیگری از نطق خویش، گزارشی مختصر از وضعیت استان سیستان و بلوچستان ارائه داد و اظهار کرد: بحمد الله با حضور به موقع مردم و نیروهای امنیتی و انتظامی، توطئه هایی كه از سوی برخی گروهك های سلفی و افراطی، سر می زند، به خوبی دفع شده و در این بین باید از سربازان گمنان امام زمان (عج) كه امنیت آن منطقه را فراهم می آورند به واقع، قدردانی ویژه به عمل آورد.

وی ضمن نام بردن از برخی گروه های منحرف و فتنه گر در مرزهای شرقی كشور، خطر دشمنان و كارهای برهم زننده وحدت مستحكم شیعه و سنی را به شدت محكوم كرده و گفت: ما توقع مان از مسؤلان این است كه خود وحدت را حفظ كنند تا شرایط لازم برای وحدت در سایر عرصه ها به خوبی فراهم شود.