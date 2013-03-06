ضرر استقلال از ایجاد محدودیت برای هواداران تراکتورسازی/ سکوهای خالی دیدن ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، چند فصلی است که با حضور تیم تراکتورسازی در لیگ برتر باشگاه های کشور، دو تیم سرخابی تهران در بازی هایی که میزبان این تیم تبریزی هستند، هرگز نمی توانند از حمایت قاطع هواداران خود بهره مند شوند و جو ورزشگاه آزادی به گونه ای می شود که تراکتورسازان هیچ گاه احساس غریبگی نکرده و همچون یک بازی خانگی برابر استقلال و پرسپولیس بازی می کنند.

روز جمعه هفته جاری نیز یکی دیگر از این بازی ها در ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی برگزار خواهد شد و خیلی ها منتظرند تا دوباره این ورزشگاه را مملو از جمعیت مشتاق فوتبال ببینند.

اما در حالیکه دو روز تا برگزاری این دیدار حساس و مهم باقی مانده است، مسئولان باشگاه استقلال تهران در مصاحبه هایی مختلف عنوان می کنند که تنها باید 10 درصد ورزشگاه آزادی برای طرفداران تراکتورسازی اختصاص یابد. این گفته های مسئولان باشگاه استقلال در شرایطی است که پیش بینی می شود هواداران تراکتورسازی در این بازی فینال گونه و به اصطلاح شش امتیازی، حضوری بیش از 10 هزار نفر معادل 10 درصد ورزشگاه آزادی داشته باشند و دوباره شعار "استقلال به شهر ما خوش آمدی" از سوی آنها به گوش برسد. کما اینکه در بازی های رو در روی دو تیم در فصول گذشته، این موضوع به عینه ثابت شده و همه دیده اند که تراکتورسازی در ورزشگاه آزادی بعضا بیشتر از تیم های استقلال و پرسپولیس میزبان، هوادار داشته است.

با این وضعیت حتی به نظر می رسد اظهارات سرپرست و مدیرعامل باشگاه استقلال در خصوص اینکه جا برای حضور بیش از 10 درصدی هواداران تراکتورسازی وجود نخواهد داشت، روز جمعه تحقق نیابد. اگر چه این بازی در یک روز تعطیل به انجام خواهد رسید و هواداران استقلال مجبور خواهند بود برای سومین بار در فصل جاری پس از دیدارهای رو در رو با پرسپولیس در دربی، حضور بیش از 10 ، 15 هزار نفری در ورزشگاه آزادی داشته باشند اما به نظر می رسد حتی صحبت های محرک و سرشار از دعوت غیر مستقیم علی فتح اله زاده و میرشاد ماجدی نیز نتواند 90 هزار هوادار استقلال را به ورزشگاه بکشاند.

از طرفی صحبت های دافعانه مسئولان یاد شده که هواداران تیم تراکتورسازی را مخاطب قرار داده و گفته اند که طرفداران تیم میهمان در حد معقول به ورزشگاه آزادی بیایند، به نظر نمی رسد که در انگیزه حضور پر شور و پر تعداد تراکتوری ها در بازی جمعه تاثیر منفی داشته باشد و برعکس حتی این احتمال وجود دارد که صحبت های مسئولان استقلال در افزایش انگیزه هواداران تراکتورسازی در حمایت از تیم محبوبشان تاثیر خوبی داشته باشد.

طبیعی است که در گل سر سبد بازی های هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، هواداران استقلال هر چقدر هم پرتعداد در ورزشگاه آزادی حضور داشته باشند و جهت پرتعداد دیده شدن با فاصله از یکدیگر مستقر شوند، باز هم سکوهای خالی به چشم خواهد آمد و چه خوب خواهد بود اگر این سکوهای خالی به هواداران مشتاق و پرشور تراکتورسازی تعلق داشته باشد. قطعا دیدن منظره ای از ورزشگاه آزادی که مثلا حدود 20 هزار استقلالی با فاصله از هم و 10 هزار تراکتوری فشرده به هم در آن نشسته اند، چندان جذاب نخواهد بود و مسئولان باشگاه استقلال باید این موضوع را نیز لحاظ کنند که با محدود کردن حضور هواداران تراکتورسازی در ورزشگاه آزادی، موجبات نیامدن هواداران خود را نیز فراهم خواهند کرد. چراکه اگر استقلالی ها از حضور 10 درصدی تراکتوری ها مطمئن شوند، آنگاه خیالشان راحت شده و تصور اینکه نصف ورزشگاه سرخ رنگ خواهد بود را نخواهند داشت و از اینرو آبی ها مجبور نخواهند شد که برای تقابل با سرخ ها، به ورزشگاه بیایند.

به بیانی دیگر حضور پرتعداد و بیش از 10 هزار نفری هواداران تراکتورسازی در ورزشگاه آزادی تهران نوعی حس رقابت روی سکوها ایجاد خواهد کرد و اگر استقلالی ها از هم اکنون بدانند که قرار است مثلا 50 هزار هوادار تراکتورسازی به ورزشگاه بیایند، قطعا آنها نیز حضوری پرتعداد خواهند داشت و شاید تعدادشان در این بازی تیم استقلال، بیش از هر زمان دیگری باشد.

استقلالی ها همچنین این نکته را نیز به یاد داشته باشند که تیم تراکتورسازی فارغ از مسایل فنی و فوتبال زیبا که این روز ها واقعا چشم نواز بازی می کند و خوب نتیجه می گیرد، به لحاظ هوادار نیز متفاوت از سایر تیم هاست و تلاش برای اختصاص دادن فقط 10 درصد از ظرفیت ورزشگاه آزادی به حریف، اقدام منصفانه ای نمی تواند تلقی شود. هر چند که مدیرعامل و سرپرست تیم استقلال ادعای شان قانونی است و در همه جای دنیا برای تیم میهمان ظرفیت 10 درصدی سکوها را اختصاص می دهند اما در بازی هایی که تیم استقلال در شهرستان ها انجام می دهد، چنین مسئله ای هرگز مطرح نمی شود و بسیار دیده شده که هواداران استقلال و پرسپولیس در بعضی شهرها خیلی بیشتر از ظرفیت قانونی ورزشگاه را پر می کنند.

شکی نیست که حضور و حمایت هواداران دو تیم، در نوع عملکرد بازیکنان در زمین و حتی زیبا تر شدن بازی موثر خواهد بود و آنچنان که در بازی فصل گذشته مشاهده شد، یک فوتبال فنی و پر گل هدیه استقلال و تراکتور به هوادارانشان بود.

با همه این تفاسیر پیش بینی می شود که در دیدار عصر آدینه ورزشگاه آزادی تهران، هواداران تراکتورسازی پرشورتر از همیشه و البته با رعایت ادب و فرهنگ، همچون دیدار اخیر این تیم برابر الجزیره امارات تیم محبوب خود را تشویق کرده و نسبت به حواشی که ممکن است دامن تیم تراکتورسازی را بگیرد، بی توجه باشند.