خلیج فارس حوزه استراتژیک مهم ایران است/ تلاش ترکیه برای گسترش نفوذ در عراق و مصر

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، سومین جلسه تخصصی همایش بین المللی خلیج فارس با عنوان "انقلاب های عربی و محور مقاومت؛ فرصت های همگرایی اسلامی برگزار شد. در ابتدای این جلسه "ناتالیا پچرسکایا" از روسیه و سمیه بهرامی پژوهشگر ایرانی به ارائه مقاله خود پرداختند.

"امیر هوشنگ میرکوشش" دیگر سخنران این جلسه بود که با پرداختن به موضوع منافع ملی، پیوند ها و گسست های روابط ایران و ترکیه را مورد بررسی قرار داد. وی عوامل مشترک بین این دو کشور را وجود مرزهای مشترک، الزامات اقتصادی و پیوندهای فرهنگی و تاریخی دانست که سبب همگرایی می شوند.

میرکوشش افزود: ترکیه پل ارتباطی ایران با اروپا و ایران نیز پل ارتباطی ترکیه با شرق است. مبارزه دو کشور با گروههای مسلح نیز از جمله عوامل مشترک بین دو کشور است. مشارکت ترکیه در مذاکرات هسته ای که به همراه برزیل نقش آفرینی کرد از دیگر زمینه های همکاری دو جانبه بود.

این پژوهشگر در خصوص رویکرد ایران و ترکیه در مسائل منطقه ای یادآور شد: ایران تحولات منطقه را به استثناء سوریه به عنوان بیداری اسلامی ارزیابی کرده و معتقد است سوریه قربانی توطئه غرب شده است. ایران همچنین مخالف مداخله خارجی بوده و بر این باور است که آینده این کشور باید توسط مردمش تعیین شود. در حالی که ترکیه تحولات سوریه را در در راستای دموکراسی خواهی و خواست مردم برای سقوط نظام این کشور ارزیابی می کند.

وی اظهار داشت اگر نظام سوریه باقی بماند ترکیه با مشکلات عدیده ای در روابط اقتصادی و سیاسی خود روبرو می شود، به هر روی تغییرات در سوریه تاثیر مستقیمی بر روابط ایران و ترکیه خواهد گذاشت.

میرکوشش در ادامه سخنان خود خلیج فارس را حوزه استراتژیک مهمی برای ایران دانست و اظهار داشت: ورود ترکیه با این منطقه پس از توافق با شورای همکاری خلیج فارس بود. ترکیه در تحولات بحرین کوشید نقش میانجی را ایفا کند که پس از ورود نظامیان عربستان به این کشور از این موضوع صرف نظر کرد.

وی درباره موارد اختلاف ایران و ترکیه نیز علاوه بر تحولات سوریه به موضوع تحولات عراق اشاره و تاکید کرد: پس از خروج نظامیان آمریکایی از عراق دو کشور به دنبال تاثیرگذاری بودند و این کشور به عرصه رقابت آنها تبدیل شد. ترکیه همچنین تاثیرگذاری در مصر و کشورهای انقلابی منطقه را دنبال می کند. این کشور در کوتاه مدت توانسته در حوزه منطقه ای و فرامنطقه ای، خود را تقویت کرده و در نهادهای بین المللی صاحب اعتبار شود. طی سالهای اخیر ترکیه علاوه بر سیاست خارجی، در سیاست داخلی نیز پیشرفت هایی داشته و ثبات خود را افزایش داده است.