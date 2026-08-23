دستگیری سارق طلاجات در همدان؛ اعتراف به سرقت ۱۰۰ گرم طلا

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولابی‌نژاد اظهار کرد: در پی مراجعه حضوری یک شهروند و اعلام سرقت طلاجات رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ مدرس قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ماموران با انجام اقدامات فنی و تخصصی، هویت سارق را شناسایی کرده و وی را دستگیر کردند، ادامه داد: متهم پس از انتقال به کلانتری و انجام تحقیقات به سرقت ۱۰۰ گرم طلاجات متعلق به شاکی اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان ادامه داد: پس از تشکیل پرونده متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی تاکید کرد: برخورد با سارقان و تامین امنیت شهروندان از اولویت‌های اصلی پلیس است و این موضوع با جدیت از سوی کارکنان انتظامی دنبال می‌شود.