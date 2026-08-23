به گزارش خبرگزاری مهر، آرمان زرگران ظهر یکشنبه در نخستین اجلاسیه طب ایرانی در همدان با اشاره به جایگاه تمدنی طب ایرانی در کنار طب‌های هند و چین، اظهار کرد: طب سنتی امروز از یک مقوله صرفاً فرهنگی خارج شده و به یکی از ارکان اصلی نظام سلامت، اقتصاد دانش‌بنیان و دیپلماسی بین‌المللی تبدیل شده است.

وی با استناد به گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت افزود: در حال حاضر بیش از ۱۷۰ کشور جهان روش‌های سنتی را در نظام سلامت خود به رسمیت شناخته‌اند و نیمی از کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت برای این حوزه سیاست‌های ملی مدون دارند، این آمار نشان‌دهنده آن است که کشورهای پیشرو با برنامه‌ریزی‌های جدی ظرفیت‌های تاریخی خود را به قدرت اقتصادی و علمی تبدیل کرده‌اند.

مشاور وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات کشورهای عضو بریکس و سازمان همکاری شانگهای در حوزه طب سنتی، گفت: این تحولات بیانگر آن است که طب بومی به ابزاری قدرتمند برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: هند با ایجاد وزارت مستقل طب‌های سنتی و سرمایه‌گذاری چند ۱۰ میلیارد دلاری الگویی موفق در این حوزه است که علاوه بر تامین نیاز داخلی، سهم قابل توجهی از بازارهای جهانی را نیز به خود اختصاص داده است.

زرگران تصریح کرد: طب ایرانی فراتر از درمان در زنجیره گسترده‌ای شامل کشاورزی، تولید گیاهان دارویی، صنعت و گردشگری نقش‌آفرین است و می‌تواند در کاهش هزینه‌های درمان و تقویت اقتصاد سلامت نقشی کلیدی ایفا کند.

وی با تاکید بر مزیت‌های رقابتی همدان آرامگاه حکیم ابوعلی‌سینا را یک «نشان جغرافیایی» ارزشمند برای این استان توصیف کرد و گفت: ظرفیت‌های همدان تنها به این نماد محدود نمی‌شود و اقلیم متنوع، گونه‌های گیاهی دارویی و پیشینه علمی فرصتی استثنایی برای برندسازی جهانی ایجاد کرده است.

مشاور وزیر بهداشت در ادامه به مدیران استانی افزود: برای دستیابی به تحول واقعی در این حوزه باید از تعریف پروژه‌های متعدد و پراکنده پرهیز کرد، همدان باید یک ظرفیت مشخص و قابل‌اتکا را انتخاب و با پشتوانه علمی و فناوری تا مرحله نهایی عملیاتی کند تا بتواند در حوزه‌هایی مانند گردشگری سلامت و تولید محصولات سلامت‌محور به مرجعیت برسد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر همدان بتواند این ظرفیت‌ها را با برنامه‌ریزی دقیق به یک برند ملی و جهانی تبدیل کند، این استان می‌تواند به یکی از مراکز اثرگذار در اقتصاد دانش‌بنیان کشور تبدیل شود.