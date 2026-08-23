سرنگونی پهپاد جاسوسی دشمن سعودی بر فراز استان حجه یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سباء، یک منبع نظامی یمنی از سرنگونی یک پهپاد جاسوسی عربستان در حال نقض حریم هوایی یمن در استان حجه خبر داد.

این منبع نظامی گفت که نیروهای مسلح یمن (انصار الله) این پهپاد جاسوسی از نوع اسکن ایگل را سرنگون کردند.

وی افزود که این پهپاد در حال نقض حریم هوایی یمن در استان حجه بود.

این منبع نظامی یمن گفت: نیروهای مسلح یمن با یاری خداوند متعال، پهپاد جاسوسی از نوع اسکن ایگل دشمن سعودی را هنگام رخنه به حریم هوایی استان حجه با سلاح مناسب هدف قرار داده و سرنگون کردند.