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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

سرنگونی پهپاد جاسوسی دشمن سعودی بر فراز استان حجه یمن

سرنگونی پهپاد جاسوسی دشمن سعودی بر فراز استان حجه یمن

منابع یمنی از سرنگونی پهپاد جاسوسی دشمن سعودی بر فراز استان حجه یمن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سباء، یک منبع نظامی یمنی از سرنگونی یک پهپاد جاسوسی عربستان در حال نقض حریم هوایی یمن در استان حجه خبر داد.

این منبع نظامی گفت که نیروهای مسلح یمن (انصار الله) این پهپاد جاسوسی از نوع اسکن ایگل را سرنگون کردند.

وی افزود که این پهپاد در حال نقض حریم هوایی یمن در استان حجه بود.

این منبع نظامی یمن گفت: نیروهای مسلح یمن با یاری خداوند متعال، پهپاد جاسوسی از نوع اسکن ایگل دشمن سعودی را هنگام رخنه به حریم هوایی استان حجه با سلاح مناسب هدف قرار داده و سرنگون کردند.

کد مطلب 6924945

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    نظرات

    • IR ۰۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      1 0
      پاسخ
      با قوی تر شدن نیروهای نظامی یمن این کشور روز به روز به انسجام واستقلال نزدیک تر می شود یمنی که جزئ لا ینفک مقاومت است و به یک قدرت نوظهور جدید در غرب اسیا تبدیل می شود ویمن وایران وسایر اجزای مقاومت تکلیف تاریخی وعده داده شده در متون تاریخی وحدیثی را انجام خواهند داد وبا این قوت وقدرت به پیش خواهند رفت که مستضعفان وازادی خواهان عالم در انتظار ان هستند وبینی مستکبران به خاک مالیده خواهد شد بزودی انشالله

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