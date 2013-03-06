ابهام در نتیجه انتخابات کنیا /آرای330هزار صندوق باطل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مقامات برگزاری انتخابات از سراسر کنیا در حال سفر به نایروبی هستند تا آرای مواخذه در انتخابات ریاست جمهوری کنیا را بصورت دستی به مقامات برگزاری انتخابات تحویل دهند.

این اقدام بواسطه بروز اشتباهات زیاد در سیستم جدید الکترونیکی رای گیری که موجی از انتقادها را در بر داشته انجام می شود.

به دنبال مشکلات فنی، کمیسیون مستقل انتخابات و سرحدها (IEBC) اعلام کرده که رای ها را بصورت دستی شمارش خواهد کرد . این کمیسیون پیشتر اعلام کرده بود که برنده انتخابات را امروز چهارشنبه معرفی می کند .

کمیسیون مستقل انتخابات و سرحدها همچنین از مردم کنیا خواسته که بعد از اعلام نتایج انتخابات همچنان آرامش خود را حفظ کنند.

در روز برگزاری انتخابات بواسطه ناآرامی ها 15 نفر کشته شدند و روز گذشته نیز اعلام شد که شانس "اهورو کنیاتا" معاون نخست وزیر برای پیروزی بیش از سایر رقیا است.