محسن علی‌اکبری تهیه‌کننده "تلفن همراه رئیس جمهور" درباره اکران این فیلم در آستانه انتخابات به خبرنگار مهر گفت: همانطور که می‌دانید قرار بود این فیلم ابتدای امسال اکران عمومی شود اما سازمان سینمایی به ما ابلاغ کرد که با زمانی که برای اکران در نظر گرفته‌ایم، مخالف است البته از لفظ توقیف نیز استفاده نکردند. در آن مقطع با اینکه تبلیغات محیطی و میدانی "تلفن همراه رئیس‌جمهور" را هم آغاز کرده بودیم اما به نظر سازمان سینمایی احترام گذاشتیم.

وی افزود: در همان زمان سازمان سینمایی عنوان کرد بهتر است نوروز 92 را برای اکران این فیلم در نظر بگیریم اما با توجه به تقاضای فیلمسازانی که آثار جدیدی برای اکران نوروز 92 در نظر گرفته بودند و رقابت شدید و عجیبی هم بین آثار سینمایی بود، من تصمیم گرفتم که "تلفن همراه رئیس جمهور" را برای اکران دوم نوروز ثبت قرارداد کنم.

علی‌اکبری ادامه داد: با توجه به این موضوع، اکران این فیلم هیچ ارتباطی به انتخابات ریاست‌جمهوری ندارد و ما فقط می‌خواستیم فیلم با توجه زمان تولید، در اسرع وقت اکران شود. شاید فضای کشور در آن زمان معطوف به انتخابات باشد اما بعید می‌دانم فیلم تحت‌الشعاع آن شرایط قرار بگیرد.

وی در پایان تاکید کرد: تلاش می‌کنیم فیلم در گروه سینمایی آزادی یا آفریقا اکران عمومی شود و پیگیر این موضوع هستیم. "تلفن همراه رئیس جمهور" نسبت به نسخه‌ای که در جشنواره فجر به نمایش درآمد هیچ تغییری نکرده است. البته دوستان اصلاحاتی را به ما پیشنهاد دادند اما با مذاکره آنها را متقاعد کردیم. اگر قرار بود این ممیزی‌ها را بپذیریم قطعا فیلم زودتر اکران می‌شد.

"تلفن همراه رئیس جمهور" ساخته علی عطشانی در سی و امین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، به نمایش درآمد و سیمرغ بهترین بازیگر نقش مکمل زن را هم دریافت کرد. پس از آن قرار بود این فیلم در اردیبهشت ماه 91 اکران شود و با وجود اینکه تبلیغات محیطی و نصب بیلبوردها نیز آغاز شده بود، اما از اکران آن جلوگیری شد. پس از آن در خبرها از این فیلم به عنوان یک اثر توقیفی یاد می‌شد و حتی شنیده شد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری نیز فیلم را دیده است. در پس از آن دیگر هیچ صحبتی از اکران فیلم نشد تا اینکه چند روز پیش علی اکبری خبر از اکران فیلم در نوروز 92 را داد.

"تلفن همراه رئیس‌جمهور" سومین ساخته بلند سینمایی علی عطشانی است که فیلمنامه آن متعلق به جابر قاسمعلی است و در آن مهدی هاشمی، بهناز جعفری، نیکی کریمی، اکبر عبدی و... بازی کرده‌اند. داستان این فیلم درباره کارگری ساده است که به طور اتفاقی سیم‌کارت رئیس جمهور به دستش می‌رسد و ناخواسته با سیلی از مشکلات و تماس‌های مردمی مواجه می‌شود.