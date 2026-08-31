به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه بارسلونا برای جذب گابریل ژسوس مهاجم برزیلی آرسنال، به توافق رسیده و برای انتقال این بازیکن ۱۰ میلیون یورو به علاوه بندهای متغیر پرداخت خواهد کرد.

روزنامه اسپانیایی مارکا در گزارشی اعلام کرده است که بارسلونا در ساعات اخیر مذاکرات برای جذب گابریل ژسوس را با سرعت زیادی پیش برده و این انتقال به‌زودی نهایی خواهد شد.

طبق این گزارش، باشگاه بارسلونا ابتدا قصد نداشت مهاجم دیگری به خدمت بگیرد مگر اینکه بتواند خولیان آلوارز را جذب کند اما مخالفت اتلتیکومادرید با انتقال این بازیکن باعث شد برنامه آبی‌ و اناری‌ها تغییر کند و فرصت جذب گابریل ژسوس را غنیمت بشمارند.

بارسلونا قرار است بابت انتقال این مهاجم ۱۰ میلیون یورو به علاوه پاداش‌ها و متغیرهای احتمالی به آرسنال پرداخت کند و توافق دو باشگاه به‌زودی به صورت رسمی امضا خواهد شد.

قرار است گابریل ژسوس امروز دوشنبه وارد بارسلونا شود تا ضمن انجام آزمایش‌های پزشکی، قرارداد خود را نهایی و به صورت رسمی معرفی شود. پس از آن نیز در تمرینات تیم تحت هدایت هانسی فلیک شرکت خواهد کرد.

مذاکرات بارسلونا و آرسنال برای انتقال این بازیکن که قراردادش با باشگاه انگلیسی تا ژوئن ۲۰۲۷ اعتبار دارد، در مدت کوتاهی انجام شده است.

یکی از دلایل اصلی فراهم شدن این انتقال، تمایل شخصی گابریل ژسوس برای ترک آرسنال عنوان شده است. این مهاجم ۲۹ ساله در فصل‌های اخیر جایگاه ثابت و مهمی در ترکیب تیم انگلیسی نداشت و حضور ویکتور یوکرش و کای هاورتز باعث کاهش فرصت‌های او شده بود.

از سوی دیگر، قرارداد ژسوس با آرسنال در ژوئن ۲۰۲۷ به پایان می‌رسد و به همین دلیل، این باشگاه ترجیح داده است پیش از ورود بازیکن به سال پایانی قراردادش، او را با مبلغی نسبتاً پایین به فروش برساند.

به همین دلیل بارسلونا توانسته این مهاجم برزیلی را با مبلغ پایه ۱۰ میلیون یورو به خدمت بگیرد.

تنها نگرانی موجود درباره این انتقال، وضعیت جسمانی گابریل ژسوس است. این بازیکن برزیلی دو سال پیش با مصدومیت شدید رباط‌های زانو مواجه شده بود.

با این حال، ژسوس به طور کامل از این مصدومیت بهبود پیدا کرده است و قرار است آزمایش‌های پزشکی او در بارسلونا وضعیت جسمانی‌اش را به طور دقیق مشخص کند.

ژسوس در صورت موفقیت در تست‌های پزشکی، قراردادی دو ساله با امکان تمدید برای یک فصل دیگر با بارسلونا امضا خواهد کرد.

گابریل ژسوس بازیکنی باتجربه است که توانایی بازی در هر سه پست خط حمله را دارد. او در دوران حضورش در آرسنال ۱۲۳ بازی انجام داده و ۳۲ گل به ثمر رسانده است. این مهاجم پیش از آن نیز پیراهن منچسترسیتی را بر تن داشت و در ۲۳۶ بازی، ۹۵ گل برای این تیم به ثمر رساند.

بارسلونا پس از جدایی رابرت لواندوفسکی و فران تورس به دنبال تقویت خط حمله خود و جذب یک مهاجم مرکزی بود. گزینه نخست این باشگاه خولیان آلوارز بود، اما مخالفت اتلتیکومادرید باعث شد انتقال این بازیکن به بارسلونا منتفی شود.

در ابتدا قرار بود بارسلونا هیچ مهاجم دیگری جذب نکند، اما فرصت به خدمت گرفتن گابریل ژسوس باعث شد مدیران این باشگاه در تصمیم خود تجدیدنظر کنند.

با وجود جذب ژسوس، در بارسلونا تأکید شده که این انتقال به معنای منتفی شدن احتمال جذب خولیان آلوارز در آینده نیست و ممکن است آبی‌واناری‌ها در آینده بار دیگر برای جذب مهاجم آرژانتینی اتلتیکومادرید اقدام کنند.