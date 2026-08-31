افتتاح ۴ طرح هادی روستایی و ۸۴ واحد مسکن در هیرمند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه آیین افتتاح ۴ طرح هادی روستایی و یک واحد مسکونی به نمایندگی از ۸۴ واحد طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی از اعتبارات سال ۱۴۰۳، در بخش مرکزی شهرستان هیرمند برگزار شد.

رنجبر قاسمی، مدیر بنیاد مسکن شهرستان هیرمند، در حاشیه این آیین افتتاح با اشاره به جزئیات این طرح‌ها اظهار کرد: این طرح‌ها در روستاهای انوشیروان، یارمحمدعلم، غلامعلی کهنه و شهرک گل بیک با اعتباری بالغ بر ۱۲۶ میلیارد ریال و در مساحت ۲۵ هزار و ۳۰۰ متر مربع اجرا شده‌اند که ۵۴۰ خانوار از مزایای آن بهره‌مند شده‌اند.

وی همچنین تصریح کرد: یک واحد مسکونی به نمایندگی از ۸۴ واحد مسکن روستایی با هدف ارتقای کیفیت و مقاوم‌ سازی واحدهای مسکونی افتتاح شد که گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار و بهبود شرایط سکونتی روستائیان شهرستان هیرمند محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اکثریت روستاها دارای طرح هادی مصوب هستند که این موضوع زمینه‌ساز توسعه متوازن، برنامه‌ریزی اصولی و اجرای پروژه‌های عمرانی در روستاها خواهد بود.