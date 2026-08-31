میلاد رشیدی عضو تیم ملی تیراندازی با کمان در بخش کامپوند مردان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت آمادگی تیم ملی اظهار کرد: از فروردین‌ماه اردوهای تیم ملی را آغاز کردیم و تقریباً به‌صورت مستمر در اردو بوده‌ایم. خوشبختانه روند آماده‌سازی نسبت به اردوی قبلی صعودی و رو به رشد بوده است. وی گفت: یک اردوی دیگر نیز از دوازدهم در ترکیه خواهیم داشت که امیدواریم در این اردو به اوج آمادگی برسیم و بهترین رکوردهای خود را ثبت کنیم. رشیدی درباره آخرین حضور تیم ملی در مسابقات بین‌المللی خاطرنشان کرد: آخرین رویدادی که در آن شرکت کردیم مسابقات جهانی در آنتالیای ترکیه بود که در خردادماه برگزار شد. در آن مسابقات اگرچه نتوانستیم رکوردهای خوبی ثبت کنیم اما حضور در این رقابت‌ها باعث شد بسیاری از ایرادات خود را شناسایی و برای برطرف کردن آنها تلاش کنیم.

وی افزود: یکی از مشکلاتی که در ترکیه به‌وضوح احساس کردیم کمبود حضور در مسابقات بود. ما طی دو سال اخیر تنها در دو مسابقه شرکت کرده‌ایم در حالی که تیراندازان و کمانداران رقبای ما معمولاً سالانه در هشت تا ۱۰ مسابقه حضور پیدا می‌کنند و به فضای رقابت عادت دارند. عضو تیم ملی تیراندازی با کمان ادامه داد: در رشته تیراندازی با کمان باید همواره در کورس مسابقات باشید تا شرایط رقابت برایتان عادی شود. ما نیز زمانی که شرایط مسابقه برایمان عادی می‌شود با یک وقفه طولانی مواجه می‌شویم و دوباره باید از ابتدا خودمان را با فضای رقابت وفق دهیم. شرایط اخیر و به‌خصوص جنگ نیز تأثیر زیادی بر این روند داشت. رشیدی درباره حضور کامپوند در بازی‌های المپیک گفت: در المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس بخش میکس تیمی کامپوند به‌صورت قطعی به برنامه المپیک اضافه شده است و تیم‌های متشکل از یک ورزشکار زن و یک ورزشکار مرد در این بخش رقابت خواهند کرد. همچنین قرار است در دوره‌های بعدی بخش حذفی انفرادی نیز به برنامه المپیک اضافه شود. وی درباره هدف‌گذاری فدراسیون برای کسب سهمیه المپیک خاطرنشان کرد: تمام برنامه فدراسیون و ملی‌پوشان در حال حاضر معطوف به بازی‌های آسیایی است. در بازی‌های آسیایی نیز سهمیه المپیک لس‌آنجلس توزیع می‌شود و تیم قهرمان میکس سهمیه المپیک را کسب خواهد کرد. بنابراین طبیعی است که کسب سهمیه المپیک نیز جزو اهداف ما باشد اما در حال حاضر هدف نزدیک‌تر فدراسیون و ملی‌پوشان موفقیت در بازی‌های آسیایی است. عضو تیم ملی تیراندازی با کمان در پاسخ به این سؤال که آیا تیم ملی امیدوار به کسب مدال در بازی‌های آسیایی است، گفت: نمی‌توان از قول مدال صحبت کرد ولی با درصد بسیار بالایی امیدوار به کسب مدال هستیم. بچه‌ها همدل هستند و رکوردها نیز نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است. وی خاطرنشان کرد: به مدال نزدیک هستیم و امیدواریم بتوانیم در بازی‌های آسیایی نتیجه خوبی کسب کنیم. البته باید شرایط سایر تیم‌ها و عملکرد آنها در روز مسابقه را نیز در نظر گرفت چرا که آنها هم برای کسب مدال تلاش می‌کنند و نتیجه نهایی تا حد زیادی به عملکرد رقبای ما نیز بستگی دارد.