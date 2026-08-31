وزش تندباد در اقصی نقاط استان سمنان؛ آرادان بازهم در صدر

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وزش بادهای نسبتاً شدید طی ۲۴ ساعت اخیر در استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: آرادان با ۴۷ کیلومتر بر ساعت میزبان بیشترین میزان وزش بادها بوده است.

وی افزود: در این بازه زمانی سرعت وزش باد در سمنان ۲۹، شاهرود ۲۵، دامغان ۲۹، گرمسار ۳۶، بیارجمند ۳۶ و ایوانکی ۴۳ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان گفت: در ۲۴ ساعت منتهی به دوشنبه صبح همچنین سرعت وزش باد در بسطام ۳۳، میامی ۲۹، رضوان ۳۶، شهمیرزاد ۲۹، حسینان ۲۹، باغستان چهار، کوهان ۲۲ و مجن ۱۸ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مصطفوی از وزش باد با سرعت ۴۳ کیلومتر بر ساعت در مهدیشهر خبر داد و بیان کرد: سرعت باد طی ۲۴ ساعت اخیر در امیریه ۲۵، سرخه ۳۶، نردین هفت، قلعه نو خرقان و کلاته خیج ۲۲ و فرودگاه شاهرود ۲۹ کیلومتر بر ساعت بوده است.

وی افزود: سرعت وزش باد در فولاد محله ۴۳، پرور ۴۰، آهوان ۲۳ و افتر ۳۶ کیلومتر بر ساعت برآورد می شود همچنین باید گفت وزش باد های نسبتاً شدید و گرد و خاک را امروز دوشنبه نیز در اقصی نقاط استان سمنان شاهد خواهیم بود.