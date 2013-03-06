به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مسعود احمدی مدیر شبکه شما پیش از ظهر امروز چهارشنه 16 اسفند در ساختمان شبکه شما برگزار شد. احمدی در این نشست با بیان اینکه شبکه شما با چند تعریف مشترک کار خود را شروع کرده و ادامه می‌دهد، گفت: شبکه ایرانی با هویت بومی و محلی و ماموریت ملی داریم که به شبکه مردم ایران، اقوام ایران، شبکه گردشگری و شبکه ملی ایرانیان شناخته می‌شود.

ارتقای آمار تماشاگران شبکه شما

وی با بیان اینکه علاقه‌ای برای تمرکز بر یک تعریف مشخص نداشته‌اند، افزود: تمام تعاریفی که نام بردم هم عرض و مکمل هم هستند و شبکه شما بر مبنای میل و نیاز مخاطبان راه‌اندازی شده است. طبق آخرین نظرسنجی که در 29 مرکز استان در پاییز 91 انجام شد نیز با افزایش چشمگیر مخاطبان روبرو بوده‌ایم. طبق نظرسنجی معتبرترین مرکز نظرسنجی سازمان صدا و سیما بین افراد بالای 15 سال در 29 مرکز استان، در مقایسه مخاطبان شبکه در زمستان 90 که 25 درصد بود در پاییز 90 با رشد دو برابری روبرو بودیم و اکنون شبکه نزدیک به 50 درصد مخاطب دارد.

مدیر سابق شبکه تهران درباره رویکردهای شبکه شما گفت: ما برنامه‌های "هفت ترانه" را با هدف معرفی نغمه‌های محلی، ترانه‌ها، آوازهای مقامی سنتی و پاپ راه‌اندازی کردیم و مرکز موسیقی سروش نیز با انباشت موسیقی 32 استان کشور ما را در ادامه برنامه یاری کرد.

تعریف مدیر شبکه از برنامه "هفت ترانه"

احمدی با اشاره به قدرت عمل مخاطبان برای انتخاب ترانه‌های مدنظر به ویژگی تعاملی بودن این شبکه اشاره و تصریح کرد: استقبال از "هفت ترانه" نشان داد ما راه درست را انتخاب کردیم و حتی برنامه‌هایی 50 هزار پیامک دریافت کردند که این نشان‌دهنده استقبال مخاطبان است. "هفت ترانه" نقش بسیار خوبی در معرفی شبکه به عنوان شبکه ملی ایرانیان داشته است. ما حتی این برنامه را در محرم و صفر هم ادامه دادیم و همزمان با شهادت‌ها و وفات‌ها برنامه روی آنتن رفت. در این شرایط فضایی برای آشنایی مخاطب با نغمه‌های ایرانی فراهم شد و ما 100 اثر را در مجموعه "آیین زندگی" معرفی کردیم.

این مدیر سیما با بیان اینکه در کنار پخش فیلم‌ها، سریال‌ها و انواع دیگر آثار جای حضور مخاطب خالی بوده است، گفت: هدف اصلی رسانه دیده شدن توسط مردم است و "هفت ترانه" نیز چنین رویکردی دارد. در همین راستا سه‌شنبه 22 و سه‌شنبه 29 اسفند این برنامه با عنوان "هفت شهر عشق" روی آنتن می‌رود و در هر کدام از این شب‌ها هفت استان از هفت گوشه کشور در زمینه موسیقی با یکدیگر رقابت می‌کنند. بهترین نغمه محلی نیز توسط مردم انتخاب خواهد شد.

وی بیان کرد: همانطور که در شبکه تهران با "بچه‌های امروز" این موضوع را تجربه کردیم در این برنامه هم سعی داریم در یک گام بالاتر در یک محور متفاوت خانواده‌ها را با نگاه پیش‌رونده دور هم جمع کنیم آن هم در زمانه‌ای که نیاز داریم یعنی میراث فرهنگی ما که باید بیشتر شناخته شود.

وی از استان‌هایی چون آذربایجان شرقی، کرمانشاه، سمنان، خوزستان، خلیج فارس، سیستان و بلوچستان، زنجان، مهاباد، لرستان، بوشهر، خراسان رضوی و گلپایگان به عنوان استان‌های رقیب در برنامه هفت شهر عشق نام برد.

پخش برنامه زنده از ارتفاعات

احمدی با بیان اینکه شعار استودیوگریز در این شبکه قابل تحقق است، به پخش هم‌زمان در سه نقطه مختلف کشور اشاره و تصریح کرد: همچنین درصددیم نقاط مرتفع و صعب العبور را برای پخش تصاویر زنده در نظر بگیریم و ارتفاعات آذربایجان و سیستان و گلستان را به صورت زنده پخش کنیم.

مدیر شبکه شما با اشاره به دغدغه سیما برای روی آنتن بردن برنامه‌های صبحگاهی متفاوت تاکید کرد : لزوما نباید برای جذب مخاطب پیچیده‌ترین استودیو و شلوغ‌ترین صحنه‌ها و پرهزینه‌ترین دکورها را به کار گرفت بلکه برخی مواقع می شود در ساده‌ترین اشکال با هنرمندانه‌ترین پرداخت بیشترین مخاطب را جذب کرد. شعار ما این است: پیچیده فکر کنیم ساده عمل کنیم.

تلویزیون را رادیو نمی‌خواهیم

وی ادامه داد: اگر تصویر تلویزیون را ببندید و بتوانید با صدا آن ارتباط بگیرید مشخص می شود برنامه‌ای رادیویی روی آنتن رفته است. ما تلویزیون را رادیویی نمی‌خواهیم بنابراین برنامه‌های استانی را فارغ از اجرا و عنصر شنیداری روی آنتن خواهیم برد. برای مثال ساعت 7 تا 7:30 صبح تصاویر زنده جاری از زندگی یک شهر را با موسیقی محلی روی آنتن می‌فرستیم مثلا بازار اصفهان را پخش می‌کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های نوروزی این شبکه، از پخش مستند برتر جشنوار فیلم فجر با نام "رودخانه لیان" در ساعت 15 سی اسفند خبر داد و افزود: همچنین مجموعه بی نظیری از مستندها همچون عروس عشایر، دیلمان بهشت نیاکان، صید مروارید و ... روی آنتن خواهد رفت یا برنامه "یک بار هم شده ایجا بیایید" شامل مستندهای کوتاه 15 دقیقه‌ای از نقاط دیده نشده استان‌های کشور روی آنتن می‌رود. مسابقات سوارکاری کورس بهاره ترکمن‌صحرا یا برنامه سفرنامه همراه شما در ایام نوروز پخش می‌شود.

افتخاری به‌نام "تنهای تنهای تنها"

احمدی از روی آنتن رفتن 18 فیلم برگزیده سینمایی تولید شبکه‌های استانی خبر داد و گفت: همانطور که فیلم "تنهای تنهای تنها" از بوشهر در جشنواره فیلم فجر توانست نظر مردم و منتقدان را به خود جلب کند، دیگر آثار سینمای مراکز استان‌ها نیز توان بالایی در این عرصه دارند که برخی از آنها فیلم اولی هستند.

وی یادآور شد: همچنین دو سریال برای نوروز در نظر گرفته‌ایم که یکی "خانواده نوروزی" به تهیه‌کنندگی حسین خواجویی و کارگردانی محمد ممتاز است و جهانبخش سلطانی در این سریال با لهجه اصفهانی بازی می‌کند و دیگری "شکر پنیر" محصول آذربایجان شرقی به تهیه‌کنندگی شهاب عباسی که آنرا با دستمایه طنز در قالب داستانک‌های اجتماعی فرهنگی روی آنتن می‌برد.

وی همچنین به دوبله سریال تبریز در مه با گویش آذری یا دوبله سریال مدار صفر درجه به زبان کردی با زیرنویس فارسی اشاره کرد و گفت: توجه به لهجه ها و گویش ها در شبکه شما یک اصل است و سریال‌هایی چون ارمغان تاریکی نیز به زبان آذری و کردی دوبله شده است. از میان سریال‌های تازه تولید نیز می توان به هشت بهشت اشاره کرد که بعد از نوروز روی آنتن می رود. همچنین طنزی با گویش سیاسی اجتماعی با موضوع بحث انتخابات در نظر گرفته‌ایم.

شبکه شما شبکه گردشگری می‌شود

مدیر شبکه شما با اشاره به پخش ویژه‌برنامه سال تحویل از ساعت 9 صبح تا 15 ستاره اجرای این برنامه را هنرمندان استان‌ها معرفی کرد و از پوشش اجتماع چند هزار نفری مسابقه چوخه در 14 فروردین در بجنورد خبر داد و درباره تغییر شبکه شما به شبکه گردشگری گفت: توجه به آداب و سنت‌های اقوام مخلتف ماموریتی است که به گردن شبکه شما است و قرار هم نبود عنوان شبکه حذف شود بلکه ما در جلساتی با حضور رئیس سازمان، معاون امور استانها و رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی درصدد همکاری هایی با این سازمان بودیم. با این حال تغییر و تحولاتی در آن باعث به تاخیر افتادن عملی شدن توافقات شد اکنون نیز با مدیر جدید ملک زاده جلساتی گذاشته ایم و طرح از سمت ما امضا شده و منتظر امضای رئیس میراث فرهنگی هستیم در این میان شبکه شما بحث گردشگری خود را نیز ادمه می دهد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مستند "رودخانه لیان" قرار بود از شبکه مستند پخش شود و همین موضوع واکنش کارگردان آنرا به دنبال داشته چراکه قرار است موسیقی اثر با حضور بهزاد عبدی در اکراین مجددا ساخته شود، توضیح داد: این اثر جزو تولیدات استان‌ها و متعلق به مرکز بوشهر است بنابراین هرگونه استفاده از آن نیازمند مجوز اولیه مرکز بوشهر و معانت امور استان‌ها است. رودخانه لیان برای حضور در جشنواره های بین المللی قرار است موسیقی خود را اصلاح کند.

وی همچنین از ارتباط مستقیم با 10 مرکز استان از جمله آذربایجان شرقی، خلیج فارس، فارس، کردستان، مازندران، خراسان رضوی، کرمان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و کرمانشاه اشاره و اعلام کرد: لحظات سال تحویل در ارتباط زنده با حرم امام رضا (ع) پخش خواهد شد.

حاشیه‌ها:

- نشست خبری مدیر شبکه شما با حضور یک مهمان ویژه به نام آقای طوطی همراه بود. این کاسکو که پس از حضور در سریال "نون و ریحون" در زمان مدیریت احمدی در شبکه تهران به او اهدا شده بود، در نشست حضور داشت و صدای نجواها و تخمه شکستن‌های او در نوع خود جالب بود. این طوطی یک بار از یک دوربین فیلمبرداری ترسید و به وسط سالن پرواز کرد.

- احمدی زمان تشریح مدیای دیگر در مدیوم تلویزیون که همان استفاده از دوربین گوشی تلفن همراه به جای دوربین بود از آن به عنوان "شما تیوپ" یاد کرد و گفت: این اصطلاح در همین لحظه به ذهن او رسیده است.