به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصریفرد پژوهشگر و راوی این مستند است که به صورت تطابقی سنگنگارهها را مورد بررسی قرار میدهد.
سنگ نگارهها یا هنرهای صخرهای، کهنترین آثار تاریخی و هنری به جای مانده از بشر هستند و به تعبیری بستر به وجود آمدن حروف رمزی، خط، تبادل پیام، زبان، تاریخ، اسطورهها، هنر و فرهنگ از سنگ نگارههاست و آنها از بهترین ابزارهای رمزگشایی ما قبل تاریخ هستند. تعداد آنها فقط در یک منطقه محدود در ایران به بیش از 21 هزار مورد میرسد كه عمر بعضی از آنها به چهل هزار سال میرسد و بشر تا کنون موفق به کشف هیچ پدیده تاریخی و هنری بدین قدمت نشده است.
به زبان ساده به هر تصویر و نگارشی روی سنگ، سنگ نگاره یا هنر صخره ای میگویند. سال یابی سنگ نگارههای ایران از دیدگاه صاحب نظران متفاوت است. به نظر تعدادی از آنان قدمت بعضی از سنگ نگارههای ایران به پنج تا چهل هزارسال هم میرسد، این سال یابیها اكثرا از طریق کارکردهای مقایسهای بوده و از رویكردهای علمینوین كمتر بهره گیری شده است.
مستند «هنر صخرهای» به کارگردانی و تهیه کنندگی مصطفی شبان در سیمای استان مرکزی تهیه شده است و امروز شنبه 15 آذر ساعت 13:10 از شبکه شما پخش میشود.
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