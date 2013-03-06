مدت محرومیت مدافع پرسپولیس اعلام شد/ جریمه نقدی برای استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای مختلف بازیکنان و تیم‌های فوتبال و فوتسال را اعلام کرد که در مهمترین رای، محسن بنگر مدافع پرسپولیس سه جلسه از همراهی این تیم محروم شد.

بر اساس محتویات پرونده دیدار تیم های پرسپولیس و سپاهان اصفهان که 29 بهمن 91 برگزار شده، محسن بنگر مدافع سرخپوشان مرتکب تخلفاتی شد که در دستور موقت وی تا اطلاع ثانوی محروم و در تاریخ 15 اسفند به کمیته انضباطی دعوت شد. اما بنگر بدون آنکه اطلاع دهد در جلسه کمیته انضباطی حاضر نشد و حتی هیچ گونه نوشته‌ای هم برای کمیته انضباطی نفرستاد. به همین دلیل این بازیکن به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه و محرومیت سه جلسه ای از همراهی با پرسپولیس محکوم شد. رای صادره قطعی است و محرومیت تعیین شده با احتساب مدت محرومیتی که در اجرای دستور موقت تحمل کرده است، محاسبه خواهد شد.

استقلال 6 میلیون ریال جریمه شد

تیم استقلال تهران به دلیل تاخیر دو دقیقه ای در ورود به زمین در نیمه دوم و در بازی سوم اسفند 91 مقابل صنعت نفت آبادان، به پرداخت 6 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. رای صادره قطعی است.

دو رای درباره تراکتورسازی

بر اساس شکایت امیر حسین صادقی از باشگاه تراکتورسازی تبریز به خاطر مطالبه وجه و پس از بررسی همه جانبه پرونده با حضور وکیل بازیکن و نماینده باشگاه، در نهایت تراکتورسازی به پرداخت 145 میلیون و 926 هزار تومان بابت اصل طلب و 675 هزار تومان بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل برابر تعرفه محکوم شد. رای صادره قطعی است.

همچنین پس از شکایت مهرداد نوری از این باشگاه، کمیته انضباطی با بررسی محتویات پرونده، تراکتورسازی را به پرداخت 44 میلیون و 500 هزار تومان محکوم کرد.

دستور موقت برای بازیکن خاطی صبای قم

محمد کوهستانی، بازیکن خاطی تیم فوتسال صبای قم که در بازی مقابل تیم ملی حفاری ایران در تاریخ 30 بهمن 91، در رقابت‌های لیگ برتر فوتسال، با پرتاب بطری به سمت توپ از گل شدن یک توپ جلوگیری کرد، با صدور قرار دستور موقت تا اطلاع ثانونی از همراهی این تیم در رقابت‌های رسمی محکوم و معلق می‌شود. وی باید 19فروردین 92 در کمیته انضباطی حاضر شود. همچنین مسعود ایازی بازیکن ذخیره تیم صبا که متهم به این عمل بود با ارائه مدارک و شهادت جمعی از همبازیان و همچنین تحقیقات کمیته انضباطی از اتهام تبرئه و دیگر تا اطلاع ثانوی محروم و معلق نخواهد بود. البته وی و شهادت دهندگان اعلام کرده بودند که محمد کوهستانی بازیکن شماره 8 تیم صبای قم، پرتاب کننده بطری آب بوده است.

جریمه نقدی برای سرپرست تیم شهید منصوری