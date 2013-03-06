جوسازی مجدد آمریکا علیه ایران و تهدید به تحریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "رویترز" ، "جوزف مکمانوس" نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی همچون دوستان اروپایی آمریکا، به اتهام پراکنی مجدد علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

وی و دوستان غربی آمریکا که از هر فرصتی برای اتهام پراکنی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده می کنند در جلسه امروز شورای حکام که پشت درهای بسته برگزار شد بار دیگر ایران را تهدید به اعمال تحریم های بیشتر کردند.

وی با اشاره به اقدام قانونی ایران در نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در تاسیسات هسته ایش، این اقدام ایران را به زعم خود تحریک آمیز خواند و تهدید کرد در صورتی که ایران اجازه دسترسی به برخی مراکزش را به بازرسان آژانس ندهد با تحریم های بیشتری روبرو خواهد شد.

گفتنی است آژانس بین المللی انرژی اتمی در درخواستی فراتر از NPT خواستار بازدید از سایت نظامی پارچین است که جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است در اقدامی اعتماد ساز حتی حاضر است در چهارچوبی تعیین شده اجازه بازدید از این مرکز را به بازرسان بدهد.