بیانیه 1+5 در شورای حکام آژانس/تاکید بر ادامه گفتگوها

به گزارش خبرنگار مهر از وین ، سفیر انگلستان در آژانس بین المللی انرژی اتمی به نمایندگی از سه کشور اروپایی انگلیس ، آلمان و فرانسه و همچنین کشورهای روسیه، چین و آمریکا که به کشورهای 1+5 موسوم هستند، در بیانیه ای بر ادامه گفتگو های هسته ای با ایران تاکید کرد.

خانم "لوژن دالژاشک" سفیر انگلستان در آژانس همچنین در این بیانیه با "مفید" نامیدن گفتگوهای آلماتی، بر ادامه گفتگوهای هسته ای آژانس با ایران تا رسیدن به توافق و نتیجه ای ملموس تاکید کرد.

در این بیانیه همچنین از ایران خواسته شده است در جهت راستی آزمایی فعالیت های هسته ای خود، زمینه دسترسی بازرسان آژانس به تمامی مکان های مورد نظر را فراهم کند.

لازم به ذکر است که ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 2012 میلادی 9 دور مذاکرات فشرده در تهران و وین برگزار کردند.

در آخرین دور این مذاکرات که چندی پیش در تهران برگزار شد طرفین گفتگو با تاکید بر ادامه مذاکرات اذعان کردند که تلاش می کنند که بر سر مدالیته جدیدی برای حل و فصل پرونده هسته ای ایران در آژانس به توافق برسند.