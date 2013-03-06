تجهيز 556 كلاس درس جهت استقبال و اسكان مسافران نوروزی در اراک

به گزارش خبرنگار مهر٬ سیف الله کریم زاده٬ظهر چهارشنبه در نشست خبری باموضوع تمهيدات آموزش و پرورش برای ستاد اسكان نوروزی٬ با اعلام این خبر٬افزود: اين كلاس ها به چهار بخش كلاس های ويژه با امكانات كامل «تختخواب٬ تلويزيون٬ حمام٬ آشپزخانه و سرويس بهداشتی» كلاس نوع الف٬ كلاس نوع ب و كلاس نوع ج است.

وی با تاكيد برای عنيت تكريم و تجليل از معلمان٬ گفت: هدف از ايجاد ستاد اسكان نوورزی فرهنگيان ايجاد امكانات مناسب جهت اسكان و رفاه معلمان است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی ادامه داد: همه تلاش ما اين است كه بهترين شرايط و امكانات برای فرهنگيان در بحث سفر های نوروزی مهيا شود.

اسکان 30 هزار نفر در سال 91

كريم زاده با تاكيد برلزوم برنامه ريزی جهت ايجاد فضای مناسب و تمهيدات لازم برای رفاه حال معلمان٬ گفت: توزيع ويژه نامه نوروزی بين مسافران، تهيه بروشور اماكن گردشگری استان، برگزاری مسابقه پيام كوتاه، هماهنگی جهت استقبال از مسافران نوروزی٬ نصب بنر های خير مقدم در استان ها از جمله مصوبات جلسات ستاد اسكان استان است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی در پایان خاطر نشان کرد: در نوروز 1391 حدود 30 هزار نفر از مكان های اسكان نوروزی فرهنگيان استان بهره مند شدند.