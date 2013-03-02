حضور بیش از ۹۴ هزار دانش آموز اراک در طرح های ورزشی

سیف الله کریم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: ۹۴ هزار و 460 دانش آموز ابتدايی از ابتدای سال تحصیلی تا کنون در طرح های ملی تربيت بدنی آموزش و پرورش استان مركزی حضور داشتند.

وی ادامه داد: از این تعداد 20 هزار و 126 نفر در رشته ژیمناسیک، 19 هزار و 330 نفر د ر طرح سباح٬ 19 هزار و 16 نفر در بخش طناورز، 18 هزار و 529 نفر در رشته تنيس روی ميز و 17 هزار و 459 نفر در رشته دوميدانی تحت آموزش طرح های ملی تربيت بدنی قرار دارند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار کرد: امروز در آموزش و پرورش بيشتر جهت گيری ما در درجه اول شادابی٬ نشاط٬ سلامتی و تندرستی دانش آموزان است و سپس به دنبال ورزش قهرمانی هستيم.

کریم زاده همچنین با تاكيد بر نقش تربيت بدنی در فرايند تعليم و تربيت٬ گفت: ورزش علاوه بر ابزار ارزشمندی برای حفظ سلامت جسمانی٬ رابطه نزديكی با سلامت روانی و به ويژه پيشگيری از بروز ناهنجاری‌های روانی دارد.

وی اضافه کرد: ورزش از اضطراب و افسردگی کاسته و اعتماد به نفس را افزايش می ‌دهد و سبب تقویت اعتماد به نفس در افراد می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی با بیان اینکه ورزش و به خصوص معلم ورزش نقش مهم و تاثيرگذار در امر اهداف آموزشی و سلامت دانش آموزان دارد٬ تصریح کرد: این مهم ارتباط مستقيمی با توسعه سلامت جسمی و روانی دانش آموزان و آموزش شيوه‌های صحيح زندگی سالم دارد.

کریم زاده در پایان با تاکید بر توسعه ورزش در بین دانش آموزان خواستار جذب آنان به فعالیت های تندرستی شد و تصریح کرد: فعالیت ها ورزشی سبب شادابی و نشاط دانش آموزان و شکوفایی استعدادهای آنان در زمینه های گوناگون خواهد شد.