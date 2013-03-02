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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۱۳

كريم زاده اعلام کرد:

حضور بیش از ۹۴ هزار دانش آموز اراک در طرح های ورزشی

حضور بیش از ۹۴ هزار دانش آموز اراک در طرح های ورزشی

اراک-خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی از حضور بیش از ۹۴ هزار دانش آموزان اراکی در طرح های ملی تربیت بدنی این اداره کل خبر داد.

سیف الله کریم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: ۹۴ هزار و 460 دانش آموز ابتدايی از ابتدای سال تحصیلی تا کنون در طرح های ملی تربيت بدنی آموزش و پرورش استان مركزی حضور داشتند.

وی ادامه داد: از این تعداد 20 هزار و 126 نفر در رشته ژیمناسیک، 19 هزار و 330 نفر د ر طرح سباح٬ 19 هزار و 16 نفر در بخش طناورز، 18 هزار و 529 نفر در رشته تنيس روی ميز و 17 هزار و 459 نفر در رشته دوميدانی تحت آموزش طرح های ملی تربيت بدنی قرار دارند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار کرد: امروز در آموزش و پرورش بيشتر جهت گيری ما در درجه اول  شادابی٬ نشاط٬ سلامتی و تندرستی دانش آموزان است و سپس به دنبال ورزش قهرمانی هستيم.

کریم زاده همچنین با تاكيد بر نقش تربيت بدنی در فرايند تعليم و تربيت٬ گفت: ورزش علاوه بر ابزار ارزشمندی برای حفظ سلامت جسمانی٬ رابطه نزديكی با سلامت روانی و به ويژه پيشگيری از بروز ناهنجاری‌های روانی دارد.

وی اضافه کرد: ورزش از اضطراب و افسردگی کاسته و اعتماد به نفس را افزايش می ‌دهد و سبب تقویت اعتماد به نفس در افراد می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی با بیان اینکه ورزش و به خصوص معلم ورزش نقش مهم و تاثيرگذار در امر اهداف آموزشی و سلامت دانش آموزان دارد٬ تصریح کرد: این مهم ارتباط مستقيمی با توسعه سلامت جسمی و روانی دانش آموزان و آموزش شيوه‌های صحيح زندگی سالم دارد.

کریم زاده در پایان با تاکید بر توسعه ورزش در بین دانش آموزان خواستار جذب آنان به فعالیت های تندرستی شد و تصریح کرد: فعالیت ها ورزشی سبب شادابی و نشاط دانش آموزان و شکوفایی استعدادهای آنان در زمینه های گوناگون خواهد شد.

کد مطلب 2009465

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