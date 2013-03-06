سفر رئیس جمهور برای افتتاح بزرگترین پروژه پالایشگاهی کشور به استان مرکزی

استاندار مرکزی عصر روز چهارشنبه در حاشیه مراسم روز درختکاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: سفر محمود احمدی نژاد به استان یک روزه است و در این سفر پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) شازند را که به همت متخصصان داخلی به ثمر نشسته است را افتتاح می کند.

علی اکبر شعبانی فرد با تاکید بر اینکه پالایشگاه شازند یکی از بی نظرترین پروژه نفتی کشور است تصریح کرد: در این پروژه ‌روزانه 75 هزار بشکه مازوت در پالایشگاه شازند به بنزین یورو 4 تبدیل می‌شود که از بی سابقه‌ترین تکنولوژی‌های روز دنیا است.

وی خاطرنشان کرد:این پروژه در حال حاضر بزرگ‌ترین واحد RFCC و بزرگترین واحد بنزین‌ساز جهان در پالایشگاه نفت امام خمینی شازند با ظرفیت 90 تا 95 بشکه در روز در این پالایشگاه است که در نتیجه بهره‌برداری از این پروژه تولید روزانه بنزین از 4.5 به 16 میلیون لیتر در سالجاری افزایش می یابد.

افتتاح بیش از 11 هزار مسکن مهر و 27 هزار مسکن روستایی

شعبانی فرد از افتتاح 11 هزار و 200 مسکن مهر در شهرهای استان مرکزی توسط رئیس جمهور خبر داد و گفت: همچنین 27 هزار مسکن روستایی که در چهارسال اخیر ساخته شده است افتتاح می شود.

وی کمربند شمالی و تقاطع غیرهمسطح میدان بسیج را از دیگر پروژه ها عنوان کرد و گفت: افتتاح این پروژه ها خدمت نه چندان کوچکی از سوی دولت نهم و دهم به مردم است.

استاندار مرکزی ضمن قدردانی از حضور همیشه در صحنه مردم استان اظهارداشت: مردم این مرز و بوم علاوه بر اینکه با پرورش مردان و علمای بزرگ مانند امام خمینی(ره) خدمات قابل توجهی به ایران اسلامی انجام داده است همیشه در صحنه انقلاب حضوری چشمگیر داشته اند.

سفر دوم رئیس جمهور در فروردین سال آینده

وی حضور در راهپیمایی و مشارکت در انتخابات را از جمله اقدامات ارزشمند مردم این خطه دانست و خاطرنشان کرد: حضور 89 درصدی مردم استان در انتخابات مرحله دهم ریاست جمهوری نشان از مشارکت بالای این افراد دارد.

استاندار مرکزی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر دیدار مردمی رئیبس جمهور با مردم گفت: هنوز مشخص نیست در این سفر روز پنجشنبه دکتر احمدی نژاد با مردم دیدار داشته باشد.

شعبانی فرد از سفر دوم رئیس جمهور در فروردین سال آینده خبر داد و گفت: در سفر ایشان قرار است کارخانجات بزرگ استان و یک ایستگاه ویژه افتتاح شود که در صورت صلاحدید رئیس جمهور در آینده جزییات بیشتری در مورد آنها اطلاع رسانی می شود.