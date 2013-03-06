ساماندهي 52 هزار مداح در كشور/ تنها 2 هزار مداح بيمه هستند

مصطفي خرسند در حاشيه ششمين كارگاه آموزشي، تخصصي مداحي در يزد اظهار داشت: مداحان و ذاكرين اهل بيت (ع) در جامعه بر آحاد مردم تاثيرگذار هستند و بايد پيوسته تفكر و سطح دانش خود را ارتقا دهند.

وي افزود: مداح در ذكر مصائب اهل بيت (ع) بايد توجه داشته باشد كه در مجلس حسيني شان و منزلت اهل بيت (ع) با بيان شعر و مصيبت خدشه دار نشود.

خرسندي يادآور شد: آسيبهايي در ذكر روايات مقتل خواني و شعرهاي آئيني مشاهده شده كه اين دليل بر نداشتن آگاهي از هدف منبر و مجالس حسيني است.

وجود 400 كانون مداحان در كشور

رئيس كانون مداحان كشور عنوان كرد: در كشور 400 كانون مداحي زير نظر سازمان تبليغات اسلامي فعاليت دارند كه عمده فعاليت آنها ساماندهي مداحان، انسجام و افزايش سطح دانش آنها و شناسايي پير غلامان امام حسين (ع) است.

خرسندي اظهار داشت: افزایش سطح کیفی برنامه‌های مذهبی و افزایش محتوایی این برنامه‌ها نیز باید مدنظر مسئولان اين كانونها قرار گیرد.

وي با اشاره به امر ساماندهي مداحان كشور گفت: تاكنون براي مداحان سراسر كشور با برگزاري آزمونهاي اصول و فنون مداحي، كارتهايي با درجه بندي مختلف صادر شده كه اين كارتها تا اواخر سال 92 صادر خواهد شد.

خرسندي افزود: كارت پير غلامان جدا از مداحان براي شناسايي و ساماندهي آنها صادر مي شود.

رئيس كانون مداحان كشور در بخش ديگري از سخنان خود بيان كرد: پیرغلامان در این عرصه مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و نباید از نوغلامان غافل شوند و از آنها انتظار داریم سبک‌ها و اصول و اشعار لازم را به نوغلامان آموزش دهند.

يزد حسينه ايران/ براي اعتلاي فرهنگ حسيني تلاش شود

معاون فرهنگي اداره تبليغات اسلامي استان يزد گفت: استان يزد با توجه به برگزاري مجالس حسيني در طول سال، حسينه ايران لقب گرفته و بايد در راه اعتلاي فرهنگ حسيني بيش از پيش در اين استان تلاش شود.

حجت‌الاسلام كارگر يادآور شد: مداحان و پیرغلامان در راه اعتلای فرهنگ حسینی و عاشورایی زحمات زیادی کشیده‌ اند و شایسته تجلیل هستند.

وي افزود: مداحان در مداحی‌های خود نباید از چارچوب فقه و فقاهت خارج شوند و باید در راستای ترویج اسلام اصیل تلاش و فعالیت کنند.

كارگر اظهار داشت: آسیب‌شناسی مداحی یک امر لازم است و صاحب‌ نظران باید در این مسیر همکاری و فعالیت بیشتری کنند.

معاون فرهنگي اداره تبليغات اسلامي استان يزد بيان كرد: غلو، بیان مطالب مذلت‌بار در شان ائمه (ع)، گسترش دروغ در روضه‌خوانی و جدایی دین از سیاست نیز از مهم‌ترین آسیب‌های مداحی است.

كارگاه تخصصي اصول مداحي در استان يزد

اين كارگاه به همت كانون مداحان و شعراي آئيني استان يزد با هدف آموزش فنون و اصول مداحي، نحوه بهره گيري از كتب مقاتل، استفاده از شعر گويا، رفع شبهات و ... به مدت سه روز در محل آستانه امامزاده سيد جعفر(ع) يزد با حضور 200 مداح از سراسر استان به مدت سه روز برگزار مي شود.

هم اكنون در استان يزد دو هزار مداح شناسايي شده اند.