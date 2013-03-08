چاووشی "من خود آن سیزدهم" را روایت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم یاد شده که به خوانندگی و آهنگسازی محسن چاووشی و با تنظیم‌هایی از کوشان حداد، شهاب اکبری، امیر جمالفرد و خود چاووشی، تصنیف شده است، بعد از مدت زمان طولانی روانه بازار شد تا مخاطبان خود را پیش از این چشم انتظار نگذارد.

شاید عمده‌ترین تفاوت "من خود آن سیزدهم" با دیگر کارهای محسن چاووشی در انتخاب شعرهای آن باشد؛ شعرهایی که همه با قالبی کلاسیک و از سروده‌های شاعران نامدار کهن و معاصر ایران هستند.

در جدیدترین کار محسن چاووشی، قطعات "غلط کردم غلط" و "رمیدم" با کلام وحشی بافقی، "کو به کو"، "شیر مردا" و "قراضه چین" از غزلیات مولانا، "نگار" و "بهرام گور" به ترتیب از بابا طاهر و خیام و "ستمگر" و "من خود آن سیزدهم" از سروده‌های شهریار شنیده می‌شود.

فیروز ویسانلو، شاهرخ پور میامین، پیام طونی و محمد جاسمی نوازندگانی هستند که به ترتیب محسن چاووشی را با گیتار اسپانیش، گیتار الکتریک، ویلن و سه تار و تنبور "در من خود آن سیزدهم" همراهی کرده‌اند. همچنین جدا از این که خود محسن چاووشی نوازنده سازهای الکترونیک بوده است، حجت اشرف زاده و محمد جاسمی نیز در این کار با چاووشی هم‌آوایی کرده‌اند.

غزل زیر از شهریار است که محسن چاووشی در آلبوم تازه خود آن را "ستمگر" نام نهاده است.

برو ای ترک که ترک تو ستمگر کردم

حیف از آن عمر که در پای تو من سرکردم

عهد و پیمان تو با ما و وفا با دگران

ساده‌دل من که قسم های تو باور کردم

به خدا کافر اگر بود به رحم آمده بود

زآن همه ناله که من پیش تو کافر کردم

تو شدی همسر اغیار و من از یار و دیار

گشتم آواره و ترک سر و همسر کردم

زیر سر بالش دیباست تو را کی دانی

که من از خار و خس بادیه بستر کردم

در و دیوار به حال دل من زار گریست

هر کجا نالهٔ ناکامی خود سر کردم

در غمت داغ پدر دیدم و چون در یتیم

اشک‌ریزان هوس دامن مادر کردم

اشک از آویزهٔ گوش تو حکایت می کرد

پند از این گوش پذیرفتم از آن در کردم

بعد از این گوش فلک نشنود افغان کسی

که من این گوش ز فریاد و فغان کر کردم

جای می خون جگر ریخت به کامم ساقی

گر هوای طرب و ساقی و ساغر کردم

شهریارا به جفا کرد چو خاکم پامال

آن که من خاک رهش را به سر افسر کردم

این آلبوم به تهیه‌کنندگی مهسا پیراسته به قیمت 2500 تومان منتشر شده است