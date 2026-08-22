مصرف آب قزوین ۱۷۴ میلیون مترمکعب اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ستوده در نشست خبری مدیران عامل صنعت آب و برق استان قزوین که پیش از ظهر شنبه در سالن جلسات زمزم اداره آب و فاضلاب استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: استان قزوین متأسفانه ششمین سال خشکسالی متوالی خود را سپری می‌کند؛ هرچند میزان بارندگی‌ها نسبت به سال گذشته حدود ۱۶ درصد بهبود یافته، اما همچنان در مقایسه با میانگین درازمدت با ۲۵ درصد کاهش مواجه هستیم که امیدواریم با پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر وقوع پدیده ال‌نینو، از پاییز سال آبی جدید شاهد بارش‌های بسامانی باشیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین گفت: در حوزه منابع و مصارف، کل مصرف آب‌های سطحی و زیرزمینی استان ۱۷۴ میلیون متر مکعب است که ۸۶ درصد آن از منابع زیرزمینی و ۱۴ درصد از منابع سطحی نظیر چشمه‌ها و آب‌بندها تأمین می‌شود.

وی افزود: بخش زیرزمینی استان با چالش‌های بحرانی متعددی روبه‌رو است که از جمله آن‌ها می‌توان به افت ۴۲ متری سطح آب‌های زیرزمینی دشت قزوین طی آماربرداری ۶۰ ساله، کاهش ۳ میلیارد متر مکعبی ذخایر، از ۱۳ میلیارد متر مکعب در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال ۱۴۰۰، نرخ بالای فرونشست زمین بین ۱۷ تا ۳۰ سانتی‌متر، خشک‌شدن چاه‌ها، چشمه‌ها و قنوات و افت شدید کیفیت آب اشاره کرد.

ستوده ادامه داد: در حال حاضر ۶ هزار و ۵۹۴ حلقه چاه با برداشت سالانه حدود یک میلیارد متر مکعب در استان وجود دارد که از این میان، هزار و ۱۸۶ حلقه چاه «فرم یک» با تخلیه ۳۳۰ میلیون متر مکعب در حال ساماندهی و ۱۷۵ حلقه چاه «فرم پنج» با تخلیه ۱۴۵ میلیون متر مکعب در فرایند انسداد قرار دارند؛ همچنین جهت کنترل برداشت و تعادل‌بخشی، ۶ هزار و ۵۹۴ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌ها نصب شده است.

این مسئول تأکید کرد: از ابتدای دولت جدید، اعتبارات عمرانی حوزه آب استان با رشد ۲۲۱ درصدی از ۷۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید و تخصیص اعتبارات سال گذشته نیز به ۱۵۰ درصد دست یافت.

وی اضافه کرد: از مجموع ۱۵ همت اعتبارات سفر ریاست‌جمهوری به استان، ۳.۶ همت معادل ۲۴ درصد کل اعتبارات به چهار طرح کلیدی شرکت آب منطقه‌ای اختصاص یافته و اخذ تخصیص هزار و ۷۶۰ میلیارد تومانی نسبت به پیوست قانون بودجه، رشد ۴۵۷ درصدی را نشان می‌دهد.

ستوده در ادامه مطرح کرد: در راستای اجرای پنج طرح ملی و زیرساختی استان، پروژه بزرگ انتقال آب از سد طالقان به قزوین با ۳۳۰ کیلومتر خط انتقال و ظرفیت ۳ متر مکعب در ثانیه، جهت تأمین آب شرب ۱۶ شهر و ۱۹۲ روستا به میزان ۶۰ میلیون متر مکعب و با برآورد اعتبار ۳۰ همت در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین بیان کرد: فاز اول این طرح تکمیل شده، فاز دوم در دست اقدام است و فاز سوم به زودی قرارداد می‌شود؛ در فاز دوم این طرح، حدفاصل مهرگان و محمدیه به طول ۳۵ کیلومتر و با نیاز اعتباری ۵.۸ همت، با مشارکت سازمان اوقاف، آستان قدس رضوی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، تاکنون ۲۱ کیلومتر مسیرسازی، ۱۴ کیلومتر کانال‌کنی، ۱۵ کیلومتر ورود لوله و ۱۱ کیلومتر لوله‌گذاری با لوله‌های قطر ۱۴۰ و ۱۶۰۰ میلی‌متر انجام شده است.

وی تصریح کرد: دومین پروژه مهم، سد بالاخانلو با هدف تأمین ۵ میلیون متر مکعب آب شرب ۵ شهر و روستا در جنوب استان است که در زمستان ۱۴۰۴ به مرحله آبگیری رسید و هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی نیازمند ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.

ستوده ادامه داد: سامانه آبرسانی این سد در سه فاز تعریف شده که فاز اول تا سیدآباد به طول ۲۵ کیلومتر در بهار ۱۴۰۵ به بهره‌برداری رسید، فاز دوم به سمت بوئین‌زهرا به طول ۲۵ کیلومتر از تیرماه ۱۴۰۵ آغاز شد و با بازگشایی مناقصه تصفیه‌خانه آب شرب با ظرفیت ۲۵۰ لیتر بر ثانیه، کلنگ‌زنی آن در تابستان امسال انجام می‌شود.

وی افزود: سومین طرح بزرگ، سد نهب است که در بهار ۱۴۰۴ به بهره‌برداری کامل رسید و طی سال‌های گذشته و جاری ۴۵ میلیون متر مکعب آب کشاورزی تاکستان و بوئین‌زهرا را تأمین کرده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین گفت: شبکه آبیاری پایین‌دست این سد با پوشش ۳۶ هزار و ۸۰۰ هکتار شامل ۲۵ کیلومتر کانال اصلی با ۸۰ درصد پیشرفت و تکمیل ۱۰ کیلومتر اول برای آبرسانی به ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار و ۹۰ کیلومتر کانال درجه یک و دو با ۱۵ درصد پیشرفت است که از ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز، ۳۵۰ میلیارد تومان آن هزینه شده است.

این مسئول یادآور شد: چهارمین پروژه مربوط به سد بورمانک است که مطالعات فاز دوم آن با حجم مخزن ۱۹ میلیون متر مکعب و تخصیص ۴ میلیون متر مکعب برای بخش‌های کشاورزی و محیط‌زیست پس از وقفه طولانی تکمیل شد و مدارک جهت بازنگری تخصیص به وزارت نیرو ارسال شد.

ستوده در پایان گفت: از جمله اقدامات شاخص و دستاوردهای اخیر می‌توان به اخذ سهمیه آب کشاورزی از سد طالقان در شرایط سخت خشکسالی، دریافت تخصیص ۲.۵ میلیون متر مکعبی باقی‌مانده آب کشاورزی از رودخانه شاهرود پس از ۱۰ سال، دریافت تخصیص ۶۰۰ هزار متر مکعبی آب پس از یک دهه، تأمین ۳ میلیون متر مکعب آب برای حدود ۳۷۰ واحد صنعتی و صدور مجوز تخصیص آب‌گذری برای مزارع پرورش ماهی بدون نیاز به ارسال پرونده به مرکز اشاره کرد.