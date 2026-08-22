به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف صبح شنبه در بدو ورود به استان سمنان با حضور در گلزار شهدا، به مقام شامخ سه هزار شهید استان ادای احترام کرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سفر یک‌روزه خود به استان سمنان، افتتاح و بهره‌برداری از چند طرح دانشگاهی و آموزشی را در دستور کار دارد.

همچنین بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده، افتتاح و بهره‌برداری از چند واحد صنعتی نیز از دیگر برنامه‌های سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به استان سمنان است.

دیدار و گفت‌وگو با نخبگان، استادان و دانشگاهیان استان سمنان نیز از دیگر برنامه‌های سیمایی صراف در این سفر عنوان شده است.

از دیگر برنامه‌های مهم سفر وزیر علوم به استان سمنان، افتتاح و بهره‌برداری از طرح‌های نهضت ملی مدرسه‌سازی است که در چارچوب برنامه‌های هفته دولت انجام خواهد شد.