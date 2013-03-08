  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۸ اسفند ۱۳۹۱، ۲۰:۰۷

رئیس کمیته انضباطی:

تمام اتفاقات حاشیه‌ای را یادداشت کردم/ دیگر نیازی به احضار کسی نیست

تمام اتفاقات حاشیه‌ای را یادداشت کردم/ دیگر نیازی به احضار کسی نیست

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: تمام اتفاقات حاشیه‌ای دیدار تیم های تراکتورسازی و استقلال را یادداشت کرده ام و نیازی به احضار افراد متخلف نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حسن‌زاده که به عنوان ناظر ویژه دیدار عصر جمعه تیم های استقلال و تراکتورسازی را از نزدیک تماشا کرده بود در پایان این دیدار به خبرنگاران گفت: تمام صحنه هایی که در این دیدار اتفاق افتاد را یادداشت کردم و با چشمان خودم از نزدیک دیدم و با گوش هایم شنیدم. با این حال منتظر گزارش مقامات رسمی این دیدار که ناظر داوری و ناظر بازی است می مانیم تا اطلاعاتمان را تکمیل کنیم.

وی با بیان اینکه پرسیدن این سوال که چه جرایمی را برای خاطیان در نظر می گیرید سوال خوبی نیست خاطرنشان کرد: با مشاهداتی که خودم داشتم دیگر نیازی به احضار فرد خاصی نیست و کسی را به کمیته انضباطی دعوت نخواهیم کرد.

کد مطلب 2014383

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها