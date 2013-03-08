به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حسن‌زاده که به عنوان ناظر ویژه دیدار عصر جمعه تیم های استقلال و تراکتورسازی را از نزدیک تماشا کرده بود در پایان این دیدار به خبرنگاران گفت: تمام صحنه هایی که در این دیدار اتفاق افتاد را یادداشت کردم و با چشمان خودم از نزدیک دیدم و با گوش هایم شنیدم. با این حال منتظر گزارش مقامات رسمی این دیدار که ناظر داوری و ناظر بازی است می مانیم تا اطلاعاتمان را تکمیل کنیم.

وی با بیان اینکه پرسیدن این سوال که چه جرایمی را برای خاطیان در نظر می گیرید سوال خوبی نیست خاطرنشان کرد: با مشاهداتی که خودم داشتم دیگر نیازی به احضار فرد خاصی نیست و کسی را به کمیته انضباطی دعوت نخواهیم کرد.