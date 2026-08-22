به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداریهای صنعتی کشور در بهار ۱۴۰۵ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد که بر اساس آن، این شاخص به عدد ۹۶۲.۲ رسید؛ رقمی که نسبت به زمستان ۱۴۰۴، ۲۱.۸ درصد افزایش نشان میدهد و بیانگر تداوم تحرک و ارزشآفرینی در تولیدات این بخش است.
بر اساس این گزارش، میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداریهای صنعتی در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۵، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹۷.۷ درصد افزایش یافت.
این نرخ نسبت به تورم سالانه ۶۵.۲ درصدی اعلامشده در فصل قبل، ۳۲.۵ واحد درصد بیشتر است.
در میان محصولات گاوداریهای صنعتی، قیمت تولیدکننده شیر در فصل بهار ۲۴.۷ درصد نسبت به فصل قبل افزایش یافت که بالاترین رشد فصلی را به خود اختصاص داد. شاخص قیمت کود نیز با رشد ۱۸.۷ درصدی، کمترین افزایش فصلی را ثبت کرد.
رشد نقطهبهنقطه شاخص قیمت تولیدکننده این بخش نیز به ۱۴۵.۳ درصد رسید؛ به این معنا که میانگین قیمت محصولات تولیدشده در گاوداریهای صنعتی در بهار امسال، نسبت به بهار سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. در این میان، گاو زنده کشتاری با ۱۵۷.۲ درصد بیشترین رشد نقطهبهنقطه و کود با ۴۸.۹ درصد کمترین رشد را ثبت کردند.
بررسی وضعیت استانها نیز نشان میدهد شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداریهای صنعتی در همه استانهای کشور نسبت به فصل قبل افزایش یافته است.
استان البرز با رشد ۴۷.۴ درصدی، بیشترین و هرمزگان با رشد ۲.۹ درصدی، کمترین افزایش فصلی را داشتهاند.
همچنین در مقایسه با بهار سال گذشته، استان مرکزی با رشد ۱۸۲.۷ درصدی بیشترین افزایش شاخص و سیستان و بلوچستان با رشد ۸۳.۲ درصدی کمترین افزایش را ثبت کردند. این روند، از پویایی تولید و افزایش ارزش اقتصادی محصولات گاوداریهای صنعتی در استانهای کشور حکایت دارد.
نظر شما