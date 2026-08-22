بهروزآذر: برای حل مشکلات کشور به ظرفیت وکلا نیاز داریم

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر، در مراسم تحلیف کارآموزان رشته وکالت دادگستری مرکز با تأکید بر نقش وکلا در شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای حقوقی و اجتماعی، گفت: آقای پزشکیان، رئیس‌جمهور، بارها تأکید کرده‌اند که باید از ظرفیت جامعه و نخبگان برای پیدا کردن مسائل و راه‌حل‌ها استفاده کنیم و امروز من به نمایندگی از ایشان این موضوع را در جمع شما تکرار می‌کنم.

وی در مراسم تحلیف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: ما به اندازه کافی درباره مسائل و مشکلات صحبت کرده‌ایم؛ امروز فرصت پیدا کردن درمان‌ها و راه‌حل‌هاست. شما وکلا بهتر و زودتر از بسیاری از افراد می‌توانید مسائل را پیدا کنید و در مسیر یافتن راه‌حل‌ها و درمان آنها به ما کمک کنید.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: ما در این مسیر در کنار شما خواهیم بود و مشتاقیم صدای شما را به عنوان نمایندگان جامعه حقوقی و همچنین صدای همه بی‌صدایان جامعه بشنویم.

بهروزآذر در ادامه با اشاره به موضوع نام‌گذاری روز ملی وکالت گفت: نکته‌ای نیز درباره نام‌گذاری این روز مطرح شد. به عنوان یک شهروند، از اینکه نهادی با بیش از ۷۰ سال سابقه رسمی و سابقه‌ای نزدیک به یک قرن در عرصه فعالیت حرفه‌ای، هنوز روز مشخصی در تقویم رسمی کشور ندارد، خرسند نیستم.

وی ادامه داد: هرچند نام‌گذاری این روز در مقطعی انجام شده و این روز به نام وکالت مزین شده است، اما لازم است این مناسبت در تقویم رسمی کشور نیز ثبت شود.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ابراز امیدواری کرد: به عنوان یکی از اعضای دولت و به نمایندگی از دولت، در هیئت دولت و سایر مجامع مرتبط این موضوع را پیگیری خواهم کرد و امیدوارم سال آینده و حتی زودتر از آن، هفتم اسفندماه به عنوان روز ملی وکالت در تقویم رسمی کشور ثبت شود.