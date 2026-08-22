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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۶

فقط یک درصد عسل ایران صادر شد

فقط یک درصد عسل ایران صادر شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: از ۱۲۷ هزار تن عسل تولیدشده در کشور در سال ۱۴۰۴، تنها هزار و ۳۰۰ تن به بازارهای خارجی صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله زحمتکش، در آیین روز ملی عسل، مشمول شدن محصولات زنبورداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده را کج‌سلیقگی و ظلم به تولیدکنندگان عسل دانست و گفت: این تصمیم به اشتباه برای بخش زنبورداری اجرا شده است.

بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، او افزود: وزارت جهاد کشاورزی با همکاری مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، پیگیر رفع این مشکل و اصلاح وضعیت مالیاتی محصولات زنبورداری است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تولید حدود ۱۲۷ هزار تن عسل در کشور در سال ۱۴۰۴، گفت: از این میزان، تنها حدود هزار و ۳۰۰ تن، معادل یک درصد، به بازارهای خارجی صادر شده است.

زحمتکش حمایت از زنبورداران و فراهم شدن زمینه توسعه این صنعت را اقدامی مؤثر در پایداری تولیدات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور دانست و افزود: اهمیت زنبورداری تنها به تولید عسل محدود نمی‌شود؛ زیرا زنبورعسل در گرده‌افشانی و افزایش عملکرد بسیاری از محصولات کشاورزی نقش مهمی دارد.

او تأکید کرد: معافیت مالیاتی محصولات زنبورداری باید به‌صورت کامل و شفاف اجرا شود تا زنجیره تولید، فرآوری و عرضه این محصولات با کمترین مانع مالیاتی روبه‌رو باشد.

زحمتکش با بیان اینکه عسل تنها محصول این صنعت نیست، گفت: ژل رویال، بره‌موم، گرده گل، موم و دیگر فرآورده‌های زنبورعسل نیز از ظرفیت اقتصادی و ارزش افزوده قابل توجهی برخوردارند و باید در سیاست‌های حمایتی مورد توجه قرار گیرند.

کد مطلب 6924195
سمیه رسولی

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