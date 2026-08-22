فقط یک درصد عسل ایران صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله زحمتکش، در آیین روز ملی عسل، مشمول شدن محصولات زنبورداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده را کج‌سلیقگی و ظلم به تولیدکنندگان عسل دانست و گفت: این تصمیم به اشتباه برای بخش زنبورداری اجرا شده است.

بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، او افزود: وزارت جهاد کشاورزی با همکاری مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، پیگیر رفع این مشکل و اصلاح وضعیت مالیاتی محصولات زنبورداری است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تولید حدود ۱۲۷ هزار تن عسل در کشور در سال ۱۴۰۴، گفت: از این میزان، تنها حدود هزار و ۳۰۰ تن، معادل یک درصد، به بازارهای خارجی صادر شده است.

زحمتکش حمایت از زنبورداران و فراهم شدن زمینه توسعه این صنعت را اقدامی مؤثر در پایداری تولیدات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور دانست و افزود: اهمیت زنبورداری تنها به تولید عسل محدود نمی‌شود؛ زیرا زنبورعسل در گرده‌افشانی و افزایش عملکرد بسیاری از محصولات کشاورزی نقش مهمی دارد.

او تأکید کرد: معافیت مالیاتی محصولات زنبورداری باید به‌صورت کامل و شفاف اجرا شود تا زنجیره تولید، فرآوری و عرضه این محصولات با کمترین مانع مالیاتی روبه‌رو باشد.

زحمتکش با بیان اینکه عسل تنها محصول این صنعت نیست، گفت: ژل رویال، بره‌موم، گرده گل، موم و دیگر فرآورده‌های زنبورعسل نیز از ظرفیت اقتصادی و ارزش افزوده قابل توجهی برخوردارند و باید در سیاست‌های حمایتی مورد توجه قرار گیرند.