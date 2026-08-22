احمدی: مناظره دانشجویی تمرین آزاداندیشی مسئولانه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالحمید احمدی عصر شنبه در آیین افتتاحیه مرحله کشوری چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در دانشگاه صنعتی اصفهان، بر اهمیت ترویج فرهنگ گفتوگو تأکید و اظهار کرد: هدف مهم این مسابقات، ترویج فرهنگ گفتوگو مبتنی بر تفکر، نقد و استدلال در میان نسل فرهیخته و امیدهای آینده کشور است.
وی با قدردانی از تلاش برگزارکنندگان، سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، معاونت فرهنگی، واحد اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان افزود: مهمتر از بُردن و اول شدن، مشارکت در رویدادی است که میتواند سازنده باشد که فرصتی برای یاد گرفتن و یاد دادن است.
قائم مقام رئیس جهاد دانشگاهی کشور گفت: دوره دانشجویی، دوره تمرین گفتوگوهای نقادانه، خلاق و مبتنی بر استدلال است و هرچه این فرصت بیشتر فراهم شود، دانشجویان در مسیر زندگی موفقتر خواهند بود.
احمدی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۰ این رقابتها آغاز شده و امسال چهاردهمین دوره آن برگزار میشود، خاطرنشان کرد: بیش از پنج هزار گروه دانشجویی با حضور بیش از بیست هزار دانشجو از دانشگاههای سراسر کشور در این رقابتها تاکنون مشارکت داشتند.
وی افزود: استمرار این حرکت جریانی پویا در دانشگاهها ایجاد کرده که باید همچنان بالنده ادامه یابد و ارتباط شرکتکنندگان پس از رویداد نیز از طریق باشگاه مناظره حفظ شود.
قائممقام رئیس جهاددانشگاهی با یادآوری تأکیدات امام راحل و رهبر شهید انقلاب بر گفتوگو و آزاداندیشی در دانشگاهها اظهار کرد: با وجود این، کرسیهای آزاداندیشی، نقد و مناظره آنچنان که باید جدی گرفته نشد.
احمدی افزود: رهبر انقلاب در بهمن ۱۳۸۱ مناظره و گفتوگو را شرط بیداری عقل جمعی و پیشنیاز تولید علم و اندیشه دانستند و یکی از دلایل طراحی این رویداد توسط جهاددانشگاهی، همین نگاه بوده است.
وی تأکید کرد: در دانشگاهها و رسانهها باید شرایط گفتوگوهای نقادانه و متفکرانه بسیار فعالتر ایجاد شود.
قائم مقام رئیس جهاد دانشگاهی کشور ابراز کرد: هرگاه امکان نقد، گفتوگو و مناظره فراهم شده، فضای مثبت و امیدوارکنندهای شکل گرفته و هرگاه دنبال نشده، خمودگی محسوس بوده است.
احمدی تصریح کرد: گفتوگوهای یکطرفه مشکلی را حل نمیکند و تریبونها باید بین اهل نظر توزیع شود.
وی به تلاش برای توسعه ابعاد این حرکت و ایجاد ظرفیت بینالمللی برای گفتوگوهای دانشجویی اشاره کرد و گفت: دانشجویان علاوه بر تمرکز بر رقابت، پیشنهادها و ایدههای خود را برای ارتقای کیفی رویداد مطرح کنند تا زمینه تفکر نقاد، تحلیلی، آزاداندیشی مسئولانه و شناسایی نخبگان فراهم شود.
به گزارش خبرنگار مهر، مرحله کشوری چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران از عصر امروز شنبه ۳۱ مرداد در دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز شده و تا چهارشنبه ۴ شهریور ادامه دارد.
در این دوره بیش از هزار تیم از دانشگاههای مختلف سراسر کشور در مراحل مقدماتی شرکت کردند و در نهایت ۶۴ تیم به مرحله نهایی راه یافتند.
این نخستین بار است که مرحله کشوری خارج از تهران برگزار میشود.
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