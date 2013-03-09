فرهنگ زيارت یکی از زیباترین فرهنگهای دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد شريفانی شامگاه شنبه در همایش بوی سیب ویژه بدرقه دانشجویان عازم کربلا اظهار داشت: در روایات و کتابهای متفاوت اهمیت و عظمت زیارت مشاهده می شود که در قله آن زیارت امام حسین( ع) قرار دارد.

وی ادامه داد: برای تک تک زیارت مومنان ارزش و فضائل زیادی روایت شده و از چند منظر اجتماعی، روانشناسی و.. به آن نگاه شده است.

مسئول نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان فارس عنوان کرد: شش کاروان عمره دانشجویی شامل سه کاروان مجرد آقایان و سه کاروان متاهلین با تعداد 120 نفر در سال آینده اعزام می شوند.

حجت‌الاسلام شريفانی ادامه داد: سه کاروان متاهل در تاریخ چهار، 10 و 16 فرودین و سه کاروان مجرد در تاریخ سه، 9 و 15 اردیبهشت اعزام می شوند.

وی در خصوص اعزام عتبات عالیات عنوان کرد: از اول سال تا کنون حدود 28 کاروان دانشجویی به عتبات اعزام شده که هر کاروان شامل 40 نفر است و همچنین در اسفندماه امسال نیز سه کاروان 40 نفر اعزام می شوند.