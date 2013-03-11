به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه مشاوره الکترونیک سازمان فنی و حرفه ای کشورصبح امروز و باحضورسرپرست وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی ،‌معاونان وزیر، رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشورو مسئولان وکارشناسان درمحل سازمان فنی و حرفه ای کشور رونمایی شد

در همایش یک روزه مشاوره سایت درحوزه آموزش ها و مهارتی، ضمن رونمایی از کتاب های آموزشی و آزمون درحوزه آموزش های مهارتی رونمایی دسرپرست وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی از بخش های مختلف سازمان آموزش و فنی و حرفه ای کشور بازدید کرد. این کتاب ها حدود 100 عنوان و در 300 هزار جلد و با موضوعات مبانی نظری، کتابهای درسی و آموزشی و آزمون منتشر شده اند.

اسد الله عباسی سرپرست وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی، راه اندازی سامانه مشاوره الکترونیک سازمان فنی و حرفه ای کشور را درجهت تقویت کاریابی وحرفه آموزی مطابق با استعدادها بسیار موثر دانست و گفت:‌ متاسفانه اکنون نظام آموزشی کشور دچار ضعف هایی است و بسیاری از فارع التحصیلان دانشگاه ها برای جذب در بازار کار مهارتهای کافی ندارند و برای رفع این مشکلات باید مهارت آموزی سرلوحه برنامه های آموزشی قرار گیرند.

وی تاکید کرد: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی باتمام ظرفیت های موجود از سطح علمی و توان بالای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در جهت توانمند سازی و مهارت آموزی استفاده می کند.