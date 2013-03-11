کمیسیون تخصصی فضای مجازی در لرستان برگزار می شود

یزدان سهرابی در حاشیه برگزاری گردهمایی مدیران و فعالان مجازی استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند برگزاری این گردهمایی اظهار داشت: در این گردهمایی که با محوریت جوانان برگزار شده کارشناسان این حوزه، مسئولان ملی و مدیران ارشد استانی حضور دارند.

وی بیان داشت: در مجموع بیش از 450 نفر از فعالان فضای مجازی لرستان در این گردهمایی حضور یافته اند.

دبیر گردهمایی مدیران و فعالان فضای مجازی استان لرستان همچنین به برگزاری کمیسیونهای تخصصی فضای مجازی در حاشیه این گردهمایی اشاره کرد و بیان داشت: این کمیته با حضور فعالان فضای مجازی لرستان، کارشناسان و مسئولان به بررسی مسائل این حوزه و گردآوری پیشنهادات در این زمینه می پردازد.

سهرابی گفت: در پایان برگزاری این کمیسیونها به افراد شرکت کننده گواهینامه معتبر از سوی شورای فضای مجازی اعطا می شود.

نخستین گردهمایی مدیران و فعالان فضای مجازی لرستان چهارمین برنامه مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه محسوب می شود که امروز با حضور فعالان فضای مجازی آغاز و در حاشیه این گردهمایی نمایشگاهی در 14 غرفه به منظور معرفی فعالیت ها در این حوزه دایر شده است.